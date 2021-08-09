المصري البورسعيدي يحتفل بعد الصعود للكونفدرالية رسمياً«صور»

/644690/المصري-البورسعيدي-يحتفل-بعد-الصعود-للكونفدرالية-رسمياصور

نشر الموقع الرسمي للنادي المصري البورسعيدي عبر صفحتة الرسمية على تطبيق "فيسبوك"، صورة بتصميم الفريق، يحتفل بعودتة للمنافسات الإفريقية، بعد تعادل سموحة مع انبي في لقاء الأسبوع التاسع والعشرون.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وكتب نادي المصري البورسعيدي على الصورة: " ها قد عدنا مجددًا للمعترك الأفريقي، رسميًا".

وأضاف: "المصري يخوض منافسات النسخة التاسعة عشر من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية".

ويقع المصري البورسعيدي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 46 نقطة، خلف الأهلي متصدر الدوري، والزمالك وصيف الدوري، بفارق المواجهات المباشرة، في نهاية الجولة الـ 29 من منافسات البطولة.

مباراة الحسم للطرفين

في حين وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مباراة الغد للزمالك أمام الاتحاد السكندري، في موقف صعب للفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد إبلاغ الاتحاد المصري يوم الخميس بتقديم أول أربع متصدري الدوري الممتاز للمشاركة في البطولات الإفريقية.

يقع الزمالك في وصافة الدوري، برصيد 64 نقطة متساوي مع متصدر الدوري النادي الأهلي، ولكن المواجهات المباشرة تصدر المارد الأحمر، في حين يقع الاتحاد في المركز الخامس برصيد 41 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الرابع.

سيناريو مباراة الزمالك والاتحاد

ليدخل الزمالك مباراة الغد في محاولة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ليتصدر الدوري، ولكن من جانب الإلتحاق بالبطولات الإفريقية فهو بالفعل ضمن مركز.

ويدخل الاتحاد مباراة الغد أمام الزمالك في محاولة الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، ليتقدم على بيراميدز في الجولة الـ 29 ويحجز مقعد في المراكز الأربعة المتقدمة، ويشارك في بطولة الكونفيدرالية.

في حالة فوز الاتحاد سيتم استبعاد بيراميدز من المشاركة في بطولة الكونفيدرالية، وبالأخص بعد تعادل بيراميدز أمس أمام طلائع الجيش، وابتعاد الزمالك عن منافسة التتويج بالدوري.

الكاف يرفض مشاركة طلائع الجيش

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن الإتحاد الإفريقي أكد أنه يجب على اتحاد الكرة إرسال أسماء أول 4 فرق في دوري الموسم الحالي ويجب إرسال أسماء الفرق الأربعة قبل إنتهاء يوم الجمعة القادم الموافق 13 أغسطس.

وبهذا ستحدد مباراة الإتحاد السكندري مع الزمالك مشاركة الإتحاد في الكونفيدرالية أو عدم مشاركته، الأمر الذي يمنح فريق بيراميدز فرصة في الإلتحاق بالكونفيدرالية الإفريقية للموسم المقبل في حالة تعثر الإتحاد السكندري أمام الفارس الأبيض.