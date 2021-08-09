نشرة أخبار الزمالك اليوم: عرض لضم كريم العراقي.. تصريحات نارية من عمر الصفتي قبل مواجهة الأهلي والإسماعيلي.. إيقاف أحمد أبوالفتوح ومجلة النادي.. بيان بفتح تحقيق في واقعة عدد المجلة الأخير

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شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأحداث الهامة والشيقة، قبل مواجهة الاتحاد السكندري، في الغد، في لقاء الأسبوع التاسع والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، سواء داخل القلعة البيضاء، أو خارجها.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الزمالك على مدار اليوم في نشرة إخبارية شاملة على مدار أحداث اليوم، بطريقة مفصلة وبسيطة.

ضم كريم العراقي

اكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أن لاعبه كريم العراقى تلقى عرضاً من الزمالك وبيراميدز للانضمام لصفوفهما بالموسم الجديد عن طريق وكلاء اللاعبين.

وقال طارق :”كريم العراقي الذي واجه عدد انتقادات كبيرة تقدم له عرضين من الزمالك وبيراميدز لضمه فى الموسم الجديد من خلال بعض وكلاء اللاعبين وعلى مستوى العروض الرسمية لم يصل شىء حتى الان للمصرى".

عمرو الصفتي: الأهلي بيخاف..

علق عمرو الصفتي مدافع نادي الزمالك السابق، عن اخر مباراة خاضها الاهلي علي ملعب الإسماعيلية عام 2010، والسبب وراء عدم اللعب علي ستاد الدراويش.

وكتب الصفتي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”هل تعلم أن اخر مره الاسماعيلي واجه الاهلي في الإسماعيلية ٢١ نوفمبر ٢٠١٠ والاهلي خسر 1/3 من ساعتها الاهلي بيتقمص انه يروح الإسماعيلية لان الإسماعيلية أصبحت للكبار فقط.

الزمالك يوقف أحمد فتوح

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إيقاف أحمد محمد أبو الفتوح لاعب الفريق، لحين التحقيق معه؛ لتركه معسكر الفريق بدون إذن بعد مباراة غزل المحلة.

بيان نادي الزمالك

أصدر نادي الزمالك قرارا صارما ردا على واقعة «العدد الأخير» من مجلة النادي التي أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأكد الزمالك خلال بيانه الرسمي الصادر عن إحترامه لكافة الأندية والإتحادات الرياضية المختلفة ورفضه التام لما جاء بمجلة القلعة البيضاء من أمور أعتبرها البعض إهانة للمنافسين ، مشددا أنه سيتم التحقيق في الواقعة بشكل عاجل.

إيقاف مجلة الزمالك

أصدر نادي الزمالك 4 قرارات حاسمة بعد إجتماع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب تعقيبا على الأزمة التي أنتشرت خلال الساعات الماضية فيما يخص العدد الأخير من مجلة النادي، وقرر نادي الزمالك إيقاف مجلة النادي لحين الإنتهاء من التطوير اللازم، ورفع العدد الإلكتروني من الموقع.