/644687/سموحة-يفقد-فرصة-التأهل-للكونفيدرالية-بعد-التعادل-أمام-إنبي

حقق إنبي تعادلا هاما على حساب سموحة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرون من الدوري الممتاز لينتهي بذلك فرصة الفريق السكندري في التأهل للكونفيدرالية الإفريقي، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل سموحة وإنبي

ورفع سموحة رصيده للنقطة 41 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد مباراة الفريق البترولي ضمن مواجهات الدوري الممتاز، فيما رفع إنبي رصيده للنقطة 39 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

تشكيل سموحة أمام إنبي في الدوري

الهاني سليمان في حراسة المرمي، محمود البدري، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، شريف رضا، محمود حليمو، أحمد حمص، أحمد عبدالقادر، محمد حليمو، مصطفى فتحي، عرفة السيد".

تشكيل إنبي أمام سموحة بالدوري

عبد العزيز البلعوط في حراسة المرمى، علي فوزي – رامي صبري – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار- إياد كمال – أحمد يوسف - محمد مرسي – كريم طارق- جون إيبوكا – دينو بيتر.

دوت الخليج يكشف حلول وسيناريوهات صعود الفريق الرابع للكونفيدرالية الإفريقية

وضمن المصري البورسعيدي المشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية بعد إحتلاله المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب، ليتبقى المقعد الرابع شاغرا حتى الأن وفي منافسة قوية بين بيراميدز والإتحاد السكندري وسموحة على المقعد الثاني في الكونفيدرالية، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج سناريوهات حسم الفريق الرابع المشارك في البطولات الإفريقية.

السيناريو الأول لحسم صعود الفريق الرابع

وضمن المصري البورسعيدي الصعود للكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على المقاولون العرب ، ليتبق المقعد الرابع شاغرا أمام كلا من الإتحاد السكندري وبيراميدز وياتي سموحة من بعيد في الصورة.

ويضمن الإتحاد السكندري الصعود للكونفيدرالية الإفريقية في حالة تحقيق الفوز على الزمالك في المواجهة التي تقام بين الفريقين غدا لينفرد بالمركز الرابع في جدول الترتيب ، وبذلك يفقد بيراميدز فرصة التأهل للكونفيدرالية.

السيناريو الثاني لحسم صعود الفريق الرابع

يصعد بيراميدز للمشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية بالمركز الرابع في حال تعثر الإتحاد السكندري أمام الزمالك ، وتعثر فريق سموحة السكندري أمام إنبي في المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم.

السيناريو الثالث لحسم صعود الفريق الرابع

يشارك سموحة السكندري في المرتبة الرابعة بجدول ترتيب الدوري في حال تحقيق الفوز على إنبي في الدوري الممتاز الليلة ، وتعثر الإتحاد السكندري أمام الزمالك في المواجهة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون.

الكاف يرفض مشاركة طلائع الجيش

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن الإتحاد الإفريقي أكد أنه يجب على اتحاد الكرة إرسال أسماء أول 4 فرق في دوري الموسم الحالي ويجب إرسال أسماء الفرق الأربعة قبل إنتهاء يوم الجمعة القادم الموافق 13 أغسطس.

وبهذا ستحدد مباراة الإتحاد السكندري مع الزمالك مشاركة الإتحاد في الكونفيدرالية أو عدم مشاركته، الأمر الذي يمنح فريق بيراميدز فرصة في الإلتحاق بالكونفيدرالية الإفريقية للموسم المقبل في حالة تعثر الإتحاد السكندري أمام الفارس الأبيض.