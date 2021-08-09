هل تآمر اتحاد الكرة على الاتحاد السكندري لمنح تذكرة الكونفدرالية لـ«بيراميدز» ؟

/644677/هل-تآمر-اتحاد-الكرة-على-الاتحاد-السكندري-لمنح-تذكرة-الكونفدرالية-لـبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تلقيه خطابا من الاتحاد الإفريقي (كاف)، بأنه لن يعتد بأي شيء للمشاركة الإفريقية سوى ترتيب الـ 4 فرق الأوائل في جدول الدوري، وذلك عندما تنتهي مهلته لتسجيل أسماء الأندية المشاركة قاريا.

وفي إطار ذلك يستعرض دوت الخليج هل تأمر اتحاد الكرة على فريق الاتحاد السكندري، من أجل تأهل بيراميدز إلى بطولة الكونفدرالية الإفريقية؟

البداية

من المفترض في نهاية كل موسم، قيام اتحاد الكرة بإرسال أسماء الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، إلى الاتحاد الإفريقي "الكاف".

وقام اتحاد الكرة بالإستقرار على مشاركة الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا باعتبارهم أصحاب أول مركزين في الدوري، والمصري البورسعيدي وطلائع الجيش في الكونفدرالية الإفريقية باعتبار المصري ثالث الدوري وطلائع الجيش وصيف الكأس.

ولكن اتحاد الكرة نشر على صفحته الرسمية على فيس بوك، رفض الاتحاد الإفريقي لتلك القائمة، وطلب منهم إرسال أسماء المراكز الـ 4 الأوائل في بطولة الدوري.

المتأهلين

وبناء على ذلك سيتأهل الأهلي والزمالك والمصري، باعتبارهم أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى صاحب المركز الرابع، والذي سيكون واحدا من الثلاثة الأتية: بيراميدز والاتحاد السكندري وسموحة.

والسؤال الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، هو لماذا يصر اتحاد الكرة على إرسال قائمة الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية خلال تلك الفترة، بالرغم من إمتلاكه استثناء من قبل الاتحاد الإفريقي بإمكانية إرسال أسماء الفرق في أواخر الشهر الجاري.

وربط رواد مواقع التواصل الإجتماعي إصرار اتحاد الكرة على إرسال قائمة الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية في تلك الفترة، بأنه مساعدة لفريق بيراميدز على التأهل إلى الكونفدرالية الإفريقية، على حساب الاتحاد السكندري، والذي سيصدم بالزمالك في مباراتها القادمة.

وفي هذا الإطار نعرض سناريوهات حسم الفريق الرابع المشارك في البطولات الإفريقية.

السيناريو الأول

وضمن المصري البورسعيدي الصعود للكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على المقاولون العرب ، ليتبق المقعد الرابع شاغرا أمام كلا من الإتحاد السكندري وبيراميدز وياتي سموحة من بعيد في الصورة.

ويضمن الإتحاد السكندري الصعود للكونفيدرالية الإفريقية في حالة تحقيق الفوز على الزمالك في المواجهة التي تقام بين الفريقين غدا لينفرد بالمركز الرابع في جدول الترتيب ، وبذلك يفقد بيراميدز فرصة التأهل للكونفيدرالية.

السيناريو الثاني

يصعد بيراميدز للمشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية بالمركز الرابع في حال تعثر الإتحاد السكندري أمام الزمالك ، وتعثر فريق سموحة السكندري أمام إنبي في المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم.

السيناريو الثالث

يشارك سموحة السكندري في المرتبة الرابعة بجدول ترتيب الدوري في حال تحقيق الفوز على إنبي في الدوري الممتاز الليلة ، وتعثر الإتحاد السكندري أمام الزمالك في المواجهة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون.