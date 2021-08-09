انت الان تتابع تفاصيل خبر التقويم الهجري للعام 1443 هـ والموافق له من التقويم الميلادي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مع بداية العام الهجري الجديد يبحث الكثير عن نتيجة التقويم الهجري التي تعرض الشهور الهجرية وما يوافقها من ايام الأسبوع وما يتزامن معها من الشهور الميلادية حيث يساعدك التقويم الهجري الجديد للعام 1443 هـ علي تنظيم وقتك وإدارة جدول أعمالك بكفاءة عن طريق الأعتماد علي نتيجة التقويم لتوضيح أيام الشهر بكل سهولة ويسر وتمكنك من معرفة المناسبات الخاصة من أعياد في العام الهجري الجديد حتي يتسنى لك إرسال رسائل تهنئة أحبتك بالأعياد والمناسبات مناسبات العام الهجري الجديد 1443 هـ يوافق يوم السبت 28 جمادي الأول يوم رأس السنة الميلادية 2022

يوافق أول يوم من شهر رمضان الكريم يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022

يوافق موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في الأول من شوال ليوم الاثنين 2 مايو 2022

موعد أجازة عيد الأضحى في السبت 10 ذو الحجة 1443 ويوافق يوم 9 أغسطس 2022 بداية الشهور الميلادية وما يوافقها من أيام في الشهور الهجرية يوافق الأول من يناير يوم السبت 28 جمادي الأول 1443 هـ

يوافق الأول من فبراير يوم الثلاثاء 29 جمادي الأخر 1443 هـ

يوافق الأول من مارس يوم الثلاثاء 28 رجب 1443 هـ

يوافق الأول من أبريل يوم الجمعة 29 شعبان 1443 هـ

يوافق الأول من مايو يوم الأحد 30 رمضان 1443 هـ

يوافق الأول من يونيو يوم الاثنين 2 شوال 1443 هـ

يوافق الأول من يوليو يوم الأربعاء 2 ذو القعدة 1443 هـ

يوافق الأول من أغسطس يوم الجمعة2 ذو الحجة 1443 هـ التقويم الهجري للعام 1443 هـ

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