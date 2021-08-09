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انت الان تتابع تفاصيل خبر التقويم الهجري للعام 1443 هـ والموافق له من التقويم الميلادي والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - مع بداية العام الهجري الجديد يبحث الكثير عن نتيجة التقويم الهجري التي تعرض الشهور الهجرية وما يوافقها من ايام الأسبوع وما يتزامن معها من الشهور الميلادية حيث يساعدك التقويم الهجري الجديد للعام 1443 هـ علي تنظيم وقتك وإدارة جدول أعمالك بكفاءة عن طريق الأعتماد علي نتيجة التقويم لتوضيح أيام الشهر بكل سهولة ويسر وتمكنك من معرفة المناسبات الخاصة من أعياد في العام الهجري الجديد حتي يتسنى لك إرسال رسائل تهنئة أحبتك بالأعياد والمناسبات
مناسبات العام الهجري الجديد 1443 هـ
- يوافق يوم السبت 28 جمادي الأول يوم رأس السنة الميلادية 2022
- يوافق أول يوم من شهر رمضان الكريم يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022
- يوافق موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في الأول من شوال ليوم الاثنين 2 مايو 2022
- موعد أجازة عيد الأضحى في السبت 10 ذو الحجة 1443 ويوافق يوم 9 أغسطس 2022
بداية الشهور الميلادية وما يوافقها من أيام في الشهور الهجرية
- يوافق الأول من يناير يوم السبت 28 جمادي الأول 1443 هـ
- يوافق الأول من فبراير يوم الثلاثاء 29 جمادي الأخر 1443 هـ
- يوافق الأول من مارس يوم الثلاثاء 28 رجب 1443 هـ
- يوافق الأول من أبريل يوم الجمعة 29 شعبان 1443 هـ
- يوافق الأول من مايو يوم الأحد 30 رمضان 1443 هـ
- يوافق الأول من يونيو يوم الاثنين 2 شوال 1443 هـ
- يوافق الأول من يوليو يوم الأربعاء 2 ذو القعدة 1443 هـ
- يوافق الأول من أغسطس يوم الجمعة2 ذو الحجة 1443 هـ
التقويم الهجري للعام 1443 هـ
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