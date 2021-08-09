الطرق البديلة بعد تعطل أتوبيس أعلى كوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو 9090"، إن كوبرى أكتوبر شهد مساء اليوم الاثنين، تعطل أتوبيس أعلى منطقة بدوى بعد الوصلة المعلقة بعد منطقة غمرة، فى الاتجاه القادم من شرق القاهرة إلى مناطق وسط المدينة.





ونصح صابر قائدى السيارات الخارجين من مدينة نصر ومصر الجديدة، عن طريق كوبرى أكتوبر، بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد أو استخدام مناطق نفق الأزهر. وأكد صابر وضع خطة من قبل الإدارة العامة لمرور القاهرة لإزالة هذا العطل ورفع الأوتوبيس، لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، موضحا انتشار الخدمات المرورية. وأضاف صابر أنه على قائدى السيارات المتجهين من القاهرة إلى الجيزة، تجنب سلوك كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كبارى: الجامعة، الجلاء، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة. وتابع محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، أن معدلات السير داخل محافظة القاهرة ومحاورها المختلفة تتراوح الآن بين 70 إلى 75%.

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