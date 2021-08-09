البابا تواضروس ينعى شيخ كهنة إيبارشية أطفيح

جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الاثنين، القمص مينا ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بقرية الشرفا، مركز الصف التابعة لإيبارشية أطفيح، عن عمر تجاوز 83 عامًا بعد خدمة كهنوتية بلغت 50 عامًا.





وولد الأب مينا بديرب نجم فى 3 يوليو 1938 وسيم كاهنًا على كنيسة الملاك والشهيد مارجرجس بديرب نجم بيد الأنبا تيموثاوس مطران الدقهلية ودمياط الأسبق يوم 29 أغسطس عام 1961.

خدم فى مطرانية أم درمان بالسودان من عام 1988 وحتى 1991 ثم عاد إلى مصر وخدم فى دير الآباء الرسل بأطفيح وقت أن كان جزءًا من إيبارشية الجيرة وذلك فى عهد الأنبا دوماديوس مطران الجيزة السابق، انتقل بعدها إلى كنيسة القديس البابا كيرلس بالجزيرة الشقرة، مركز الصف من 2002 إلى أواخر عام 2012 ثم خدم عدة شهور فى كنيسة العذراء بأسكر، مركز الصف عام 2013 ليستقر بعدها فى كنيسة الشهيد مارمينا بقرية الشرفا حتى نياحته اليوم.

وأقيمت صلاة الجنازة فى مسقط رأسه، بديرب نجم مساء اليوم.

وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء إلى الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح وتوابعها وللآباء كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل القمص مينا ميخائيل، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.