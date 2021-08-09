صور- بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.. ندوة للمصريين الأحرار بالسويس

جدة - نرمين السيد - نظم حزب المصريين الأحرار بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، ندوة تعريفية بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم وفوائدها وإجراءات الحصول عليها ولمحة عامة عن قانون 148 للتأمينات والمعاشات وعن قانون 10 لسنة 2018.





جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف عادل فاضل أمين عام الحزب بالسويس، لتوعية المواطنين بالخدمات التى يوفرها القانون والقيادة السياسية لذوى الهمم. وتحدث محمود حسن محمد عضو هيئة مكتب الحزب، عن أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم وما تشمله من خدمات. كما تحدث أحمد عبدالصبور مصطفى رئيس قسم المعاشات بمكتب تأمينات الأربعين، عن قانون المعاشات. وفى نهاية اللقاء قدم عادل فاضل أمين السويس، شهادات تقدير لهما لدورهما المتميز مع ذوى الهمم وأصحاب المعاشات ولخدمة الوطن.

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