أندريه زكى يشارك فى تنصيب القس ماجد وديع راعيا للكنيسة الإنجيلية بسنورس

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، فى حفل تنصيب القس ماجد وديع، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بسنورس بمحافظة الفيوم، بحضور القس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلى السابق، وعماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب والمهندس محمود هاشم، رئيس مجلس المدينة، والقس نجاح كريم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى وعدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.





وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل بعنوان "من هو قريبى" وقال: "قريبى هو من يصنع معى الرحمة، من يرد على الشر بالخير، من يتجاوز الشر بالخير، لأن الشر يولد شرًا، والخوف يزرع خوفًا، أما الخير يزرع خيرًا، والغفران لا حدود له لأنه محبة، والغفران هو المفهوم العميق لمواجهة الشر بالخير". وأضاف رئيس الإنجيلية فى كلمته: "سعيد جدًا بوجودى معكم اليوم، وبأن ألتقى شعب كنيسة سنورس.. كما أقدم خالص التهنئة للقس ماجد وديع وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بسنورس". وشارك فى مراسم الاحتفال القس خليل إبراهيم، رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بسنورس الفيوم، والقس سمير يونان، راعى الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، والقس وائل رمسيس، سكرتير مجمع الأقاليم الوسطى، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل، والشيخ ميشيل عياد شيخ الكنيسة الإنجيلية بسنورس.

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