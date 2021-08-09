رئيس زراعة البرلمان : المشروعات القومية أحدثت نهضة تنموية

جدة - نرمين السيد - أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أهمية المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى تقوم بها الدولة حاليا وتتبناها القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنها أحدثت نهضة تنموية حديثة بالبلاد.





وقال الحصرى، أن تلك المشروعات والمبادارات القومية التى تتبناها القياده السياسية لم تأت من فراغ ولكنها جاءت بعد دراسات دقيقة وأبحاث علمية ورؤية مستفيضة للموارد الطبيعية والامكانيات المتاحة وطرق الاستغلال العلمى الأمثل لهذه الموارد وربط هذا الاستغلال بالاحتياجات الفعلية للمواطنين وكافة القطاعات القائمة عليها كل فى تخصصه.

جاء ذلك، خلال كلمته باللقاء الإعلامى التوعوى الذى نظمه مركز النيل للإعلام بمحافظة الشرقية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بعنوان "المشروعات القومية شريان التنمية الزراعية" وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بقصر ثقافة ديرب نجم، وبإدارة شيرين أبو سمرة ممثلة مركز النيل للإعلام، وبحضور وكيلى وزارة الزراعة والرى بالشرقية ورئيس مجلس مدينة ديرب نجم والدكتور عبدالباقى تركيا نائب دائرة ديرب نجم، وعدد من ممثلى روابط الترع وكبار المزارعين ومديرى إدارات الزراعة والرى والتعاون الزراعى وعدد كبير من كبار المزارعين والفلاحين.

وأشار الحصرى، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من عنصر الأرض ووحدة المياه خاصة فى الأراضى القديمة، وذلك من خلال تطوير نظم الرى وتحسين نوعية التربة وتحسين السلالات سواء باستخدام التقاوى عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض والقليلة الاستهلاك من المياه أو بالنهوض بكافة مستلزمات الإنتاج بشكل علمى، وهو ما يطلق عليه التنمية الرأسية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى، اقتحامه قطاع الزراعة بعدد كبير من المشروعات القومية فى خطوة غير مسبوقة، مستشهدًا بمشروع حياة كريمة الذى يستهدف تطوير الريف المصرى بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه، وكذلك مشروعات إنشاء محطات الكهرباء التى قضت على أزمة الكهرباء فى مصر والريف بشكل خاص ومشروع تبطين الترع الذى يقضى على كافة مظاهر التلوث ويحافظ على الصحة العامة ويضمن توفير المياه ووصولها إلى نهايات الترع واستغلال كل نقطة مياه فى رى الأراضى الزراعية، وكذلك مشروعات استصلاح الأراضى الجديدة مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان ومشروع الصوب الزراعية، بالإضافة إلى خطة الدولة فى تطوير نظام الرى لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ثورة حقيقية فى القطاع الزراعى، وبدأت آثارها فى الظهور مثل زيادة حجم الإنتاج فى بعض المحاصيل لاسيما الموالح والزيتون والفراولة التى تحتل مصر مراكز دولية متقدمة فى إنتاجها وتصديرها.

ومن جانبه أشار النائب الدكتور عبدالباقى تركيا، عضو مجلس النواب، إلى أهمية الإسراع فى إنهاء الطريق الذى يربط الزقازيق مرورًا بديرب نجم حتى السنبلاوين، موضحًا أنه سيحل أزمات عديدة لأبناء قرى ديرب نجم من حيث الوقت والجهد الذى يقطعونه للسفر للزقازيق خاصة الموظفين وطلبة الجامعة.

ومن جانبه أكد المهندس على لاشين وكيل أول وزارة الزراعة بالشرقية، على أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يدل على مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع.

وطالب سامى علوان عضو الاتحاد التعاونى الزراعى بديرب نجم، بسرعة إشهار نقابة للفلاحين لتمثيل تلك الفئة والتحدث بلسانهم.

وشهد اللقاء عدد من المداخلات من الجمهور المشارك والرد عليها والخروج بعدد من التوصيات.