/644684/رئيس-زراعة-البرلمان-المشروعات-القومية-لم-تأتي-من-فراغ-وأحدثت-نهضة-تنموية

أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تقوم بها الدولة حاليا وتتبناها القيادة السياسية، مشيرا إلي أنها أحدثت نهضة تنموية حديثة بالبلاد.

وقال الحصرى، ان تلك المشروعات والمبادارات القوميه التى تتبناها القياده السياسية لم تأتى من فراغ ولكنها جاءت بعد دراسات دقيقة وأبحاث علمية ورؤية مستفيضة للموارد الطبيعية والامكانيات المتاحه وطرق الإستغلال العلمى الأمثل لهذه الموارد وربط هذا الإستغلال بالإحتياجات الفعلية للمواطنين وكافة القطاعات القائمه عليها كل في تخصصه .

النائب هشام الحصري رئيس زراعه النواب

جاء ذلك، خلال كلمته باللقاء الإعلامي التوعوى الذي نظمه مركز النيل للاعلام بمحافظة الشرقية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بعنوان " لمشروعات القومية شريان التنميه الزراعية" وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بقصر ثقافة ديرب نجم، وبإدارة شيرين أبو سمرة ممثلة مركز النيل للإعلام، و بحضور وكيلي وزارة الزراعة والري بالشرقية ورئيس مجلس مدينة ديرب نجم والدكتور عبدالباقي تركيا نائب دائرة ديرب نجم، وعدد من ممثلى روابط الترع وكبار المزارعين ومديري إدارات الزراعة والري والتعاون الزراعي وعدد كبير من كبار المزارعين والفلاحين.

وأشار الحصرى، إلي أهمية تعظيم الإستفاده من عنصر الأرض ووحدة المياه خاصة في الأراضي القديمة، وذلك من خلال تطوير نظم الري وتحسين نوعية التربة وتحسين السلالات سواء بإستخدام التقاوى عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض والقليلة الإستهلاك من المياه او بالنهوض بكافة مستلزمات الإنتاج بشكل علمى، وهو ما يطلق عليه التنميه الرأسية

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى، إقتحامه قطاع الزراعة بعدد كبير من المشروعات القومية في خطوة غير مسبوقة، مستشهدا بمشروع حياه كريمة الذي يستهدف تطوير الريف المصرى بتكلفة تتجاوز ٧٠٠ مليار جنيه، وكذلك مشروعات إنشاء محطات الكهرباء التي قضت علي أزمة الكهرباء في مصر والريف بشكل خاص ومشروع تبطين الترع الذي يقضي علي كافة مظاهر التلوث ويحافظ علي الصحة العامة ويضمن توفير المياه ووصولها إلي نهايات الترع واستغلال كل نقطة مياه في رى الأراضي الزراعية، وكذلك مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة مثل مشروع الدلتا الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان ومشروع الصوب الزراعية، بالإضافة الي خطة الدولة في تطوير نظام الرى لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، مشيرا إلي أن هذه المشروعات تمثل ثورة حقيقية في القطاع الزراعي، وبدأت آثارها في الظهور مثل زيادة حجم الانتاج في بعض المحاصيل لاسيما الموالح والزيتون والفراولة التي تحتل مصر مراكز دولية متقدمة في إنتاجها وتصديرها.

ومن جانبه أشار النائب الدكتور عبدالباقي تركيا، عضو مجلس النواب، إلي أهمية الإسراع في إنهاء الطريق الذى يربط الزقازيق مرورا بديرب نجم حتى السنبلاوين، موضحا انه سيحل أزمات عديده لابناء قري ديرب نجم من حيث الوقت والجهد الذي يقطعونه للسفر للزقازيق خاصة الموظفين وطلبة الجامعة . ومن جانبه أكد المهندس علي لاشين وكيل أول وزارة الزراعة بالشرقية، علي ان المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياه كريمه " يدل علي مدى اهتمام القياده السياسيه بهذا القطاع.

وطالب سامى علوان عضو الاتحاد التعاوني الزراعي بديرب نجم، بسرعة اشهار نقابه للفلاحين لتمثيل تلك الفئة والتحدث بلسانهم وشهد اللقاء عدد من المداخلات من الجمهور المشارك والرد عليها والخروج بعدد من التوصيات.