/644683/النائب-أحمد-فتحي-يجب-علي-شباب-المدارس-والجامعات-الاهتمام-باتحاد-الطلاب-والأنشطة-الطلابية

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن نسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، إن مؤتمرات الشباب أصبحت تعقد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان الهدف منها تمكين الشباب وإظهار الدور البارز للشباب في الجامعات والمدارس والخريجين، مؤكدا أن الأكاديمية الوطنية للشباب أدت لتمكين الشباب على أرض الوقع.

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وأضاف، فتحي، خلال بيان له، أن التمكين ليس في المجال السياسي فقط وإنما يتم عرض تجارب تنموية ناجحة للشباب وهذا ما ساعد الشباب في الترشح لانتخابات مجلس النواب في عام 2015، مشيرا إلي أن هذه التجربة لخوض انتخابات مجلس النواب التي كانت في عام 2015 والتي لم يوفق فيها بعد وصوله لمرحلة الإعادة ساهمت في أن يستمر في حلمه وألا يتوقف.

ولفت فتحي، إلي أنه ينصح الشباب بأن يتوصوا السعي وراء حلمهم وأن يتعرفوا علي نقاط القوة والضعف لدى الشباب لتطويرها والبناء عليها، وأنه يجب علي شباب المدارس والجامعات الاهتمام باتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية بشكل كبير، لأنه بدون هذه الأنشطة الطلابية وما تقدمه لم يكن سيصل لمنصبه هذا وأصبح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب.

النائب أحمد فتحي: يجب علي شباب المدارس والجامعات الاهتمام باتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية

ووجه حديثه للشباب، قائلا: لازم تجري ورا حلمك.. هتقع كتير ويحصل مشاكل كتير وده طبيعي لكن عليك بذل الجهد، وتابع موجها نصائحه للشباب، قائلا: "كلمة واحدة هتحققلك كل حاجة في حياتك هو رضا والدك ووالدتك وهذا يساعدك في تحقي العديد من النجاحات".

وكشف عضو مجلس النواب، عن أبرز الصفات التي تبحث عنها التنسيقية في المتقدمين لها، حيث إنها تبحث عن القادة الذين يقدرون على تقديم الخدمة والنفع للمواطن المصري في مختلف المجالات، قائلا: "مش أي حد معدي هنقوله أهلا وسهلا بيك"، مؤكدا أن كيان التنسيقية يقدم للشباب التدريب من خلال لجان مختلفة هي لجان الدعم لجذب الشباب بأفكار مختلفة تماما وغير تقليدية .

وأوضح أن التنسيقية اتفقت مع أفضل شركة في العالم معتمدة دوليا لوضع معايير اختيار المتقدمين لها وأنه كان لابد من وجود كيان سياسي في مصر يعتمد على آليات التقييم المعتمدة دوليا ويتم تطبيقها على الأعضاء القدامى والجدد، مشيرا إلى أن أبرز معايير اختيار الشباب المتقدم للتنسيقية هي أن يكون المتقدم قادرا على اتخاذ القرار وأن يكون مؤثرا فيمن حوله وأن يكون قادرا على تنفيذ القرار على أرض الواقع، وهذا يساهم في سرعة تمكين الشباب ومن ثم يحصل على الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الشباب.

وأكد وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن التنسيقية هي كيان سياسي أطلق منذ عام 2018 وهدفه الرئيسي دمج أفكار الأحزاب السياسية في مصر، وأن أهداف التنسيقية هي تواجد الأحزاب في مكان واحد ويتبادلون الأفكار مع بعضهم البعض وينفذون ورقة تقدم في أكثر من مجال لتنفيذها على أرض الواقع لخدمة المواطنين.

واختتم فتحي حديثه أنه حدث تمكين حقيقي للشباب داخل تنسيقية شباب الأحزاب من خلال وجود 6 نواب محافظين يشكلون مجلس أمناء التنسيقية و 22 نائبا بالبرلمان و16 نائبا بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى نخبة من الأطباء والرياضيين المنضمين للتنسيقية.