/644682/أمانة-الصف-تدعو-لإنطلاق-دوري-مستقبل-وطن-الخميس

أعلنت أمانة مركز الصف بمحافظة الجيزة موعد حفل إفتتاح دوري مستقبل وطن على مستوى المركز بعد الإنتهاء من الإستعدادت النهائية الخاصة بإطلاق المسابقة، يأتي هذا ضمن الدور المجتمعي والرياضي لحزب مستقبل وطن، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

الصف تدعو لإنطلاق دوري مستقبل وطن الخميس

ويدعو قيادات حزب مستقبل وطن أمانة مركز الصف، النائب علاء عابد ، نائب رئيس الحزب، والنائب عمرو يسري عكاشة ، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد سعد نويصر ، عضو مجلس النواب، والأستاذ حاتم محمد عكاشة ، أمين حزب مستقبل وطن أمانة مركز الصف، والأستاذ يسري صلاح عمار، أمين التنظيم بالصف، وأعضاء هيئة المكتب بالصف كافة الأهالي لحضور إنطلاق دوري مستقبل وطن والمقرر له في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل على ملعب تل حماد.

أمانة مركز الصف تعلن تفاصيل دوري مستقبل وطن

وقامت أمانة مركز الصف لحزب مستقبل وطن ، برئاسة الأستاذ حاتم محمد عكاشة ، وأمين التنظيم الأستاذ يسري صلاح عمار ، والأمناء المساعدين و أمناء اللجان واعضاء هيئة المكتب ، والأمناء المساعدين ، بعقد اجتماع عاجل مساء السبت، لتنسيق دوري مستقبل وطن وتم تشكيل لجنة للإشراف علي دوري مستقبل وطن بالصف.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لكل المصريين.

الجوائز المالية لبطولة دوري مستقبل وطن

يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة ولكن يمكن تحديدها عبر المستويات المختلفة

أولا المرحلة الثانية بمسئولية تنفيذ من أمانة المركز

- يحصل الفريق الفائز الأول علي ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5آلاف جنيه وميدالية.

ثانيا المرحلة الثالثة بمسئولية تنفيذ من أمانة المحافظة

يحصل المركز الأول علي ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، و المركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه.

ثالثا المرحلة الرابعة والنهائية بمسئولية تنفيذ من الأمانة المركزية

يحصل المركز الأول علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.