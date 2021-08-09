/644676/7-حقائق-لأول-مرة-ستشهد-عليها-الأولمبياد-في-دورة-باريس-2024

تستعد العاصمة الفرنسية باريس، لإستقبال تاريخي لدورة أولمبياد طوكيو، لثالث مرة في تاريخ البطولة، على مر تاريخها، وبعد غيابها عن باريس قرن كامل، لتشهد على العديد من الحقائق الجديدة لأول مرة تشهد عليها البطولة.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الحقائق في دورة أولمبياد طوكيو 2024.

ويتميز ملف باريس، الذي فاز بتنظيم الأولمبياد في عام 2017، بأماكن مألوفة لأي سائح، حيث ستقام المنافسات في ميدان الكونكورد، وشامب دي مارس، وليزانفاليد، وقصر فرساي، بالإضافة للعديد من الأماكن البارزة الأخرى.

التأجيل يأتي لصالح طوكيو وبالعكس على باريس

وبفضل التأجيل لمدة عام كامل، فإن الترحيب من باريس سيحدث سريعا نسبيا، ففي يوم 26يوليو 2024 ستحتل باريس محور الاهتمام العالمي، في أول انطلاقات منافسات الدورة.

ووصل العلم الأولمبي، اليوم الاثنين، إلى باريس التي ستستضيف النسخة التالية من الألعاب الصيفية 2024، بعد إسدال الستار على أولمبياد طوكيو أمس الأحد.

وفيما يلي بعض الحقائق عن ألعاب باريس 2024:

1- ستصبح باريس ثاني مدينة بعد لندن تستضيف الألعاب الأولمبية ثلاث مرات.

وستحتفل في 2024 بمرور مئة عام، على تنظيم الأولمبياد لآخر مرة في العاصمة الفرنسية.

2- ترغب باريس في إقامة حفل الافتتاح على ضفاف نهر السين، لضمان حضور أكبر عدد من الجماهير.

وستكون المرة الأولى التي يقام فيها حفل الافتتاح خارج الملعب الأولمبي.

3- ستقام العديد من المنافسات على خلفية بعض أجمل معالم باريس، حيث ستجري منافسات الكرة الطائرة الشاطئية أمام برج إيفل، بينما ستقام منافسات التزلج على الألواح في ساحة الكونكورد، والفروسية في قصر فرساي الفخم خارج باريس.

4- ستستضيف تاهيتي في بولينيزيا الفرنسية مسابقة ركوب الأمواج، على بعد 15706 كيلومترات من باريس.

وستحطم هذه المسابقة الرقم القياسي، لأبعد مكان تقام فيه مسابقة أولمبية في دورة واحدة، بعيدا عن المدينة المضيفة.

5- سيتم فتح باب المشاركة في سباق الماراثون للجميع، ومن بينهم الهواة، لأول مرة في تاريخ الألعاب.

6- مركز الرياضات المائية سيكون المكان الدائم الوحيد، الذي سيتم تشييده خصيصا من أجل أولمبياد باريس.

وسيتصل بجسر للمشاة بملعب فرنسا الدولي المجاور، حيث ستقام منافسات ألعاب القوى.

7- يُتوقع أن تصل تكلفة إقامة أولمبياد 2024 إلى 3.9 مليار يورو (4.6 مليار دولار)، وفقا لموقع ألعاب باريس الرسمي.