نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور طارق شوقي ينفي انتهاء تصحيح نتائج الثانوية العامة 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2021 قد دبت فى جميع البيوت المصرية الرعب ، ومعظم البيوت لم يبقى لها سيرة غير نتيجة الثانوية العامة وذلك للاطمئنان على مستقبل ابنائهم وبناتهم ومصير الحياة الجامعية وايضا العملية القادمة ان شاء الله ، فما زل لم يتم الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة 2021 كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وحذر من الشائعات التى تحدث .
ومن ناحية أخرى ، أوضح سيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، أنه لم يتم الانتهاء لحد يومنا هذا من تصحيح نتيجة الثانوية العامة وقال اننا نبذل اقصى ما بوسعنا في تصحيح النتيجة ليل ونهار ، وعندما ننتهي من التصحيح سوف يتم استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 للاطمئنان الطلاب وأولياء الأمور الذين يكونون فى حالة من الرعب خوفا على مستقبل اولادنا .وقال ايضا انه سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة رسميا فى الفترة من 15 الى 18 اغسطس 2021 .وقال ايضا انه سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة رسميا فى الفترة من 15 الى 18 اغسطس 2021
خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021
من خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ، بحيث يمكننا ان استعلم عن النتيجة من خلال رقم الجلوس فى جميع المحافظات وذلك خلال أيام قليلة . وعلينا اتباع الخطوات التالية ليتم حصولنا على نتيجة الثانوية العامة 2021 وهى كالاتى :
- يتم اولا الدخول على الرابط الذى تحدده وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2021 .
- كتابة اسم الطالب رباعيا .
- اكتب رقم الجلوس الخاص بك .
- كتابة بريدك الالكترونى الخاص بك .
- كتابة رقم التليفون .
- وعندما يتم الانتهاء من هذة الخطوات التالية يتم تسجيل فورا .
ضوابط واجراءات تظلمات الثانوية العامة 2021
من ضمن الشائعات التى سوف نتعرض إليها في هذه الفترة ، أن وزير التربية والتعليم قد يلغى تظلمات الثانوية العامة 2021 التي سوف يتم إتاحتها بعد نتيجة الثانوية العامة ، ولكن وزير التربية والتعليم نفى هذا الخبر شكلا و موضوعا ، واكد انة يتم فتح التظلمات بعد نتيجة الثانوية العامة 2021 مثل الأعوام الماضية ، لأن ذلك حق كل طالب اجتهد من اجل الوصول الى حلمة .
- اولا يقوم الطالب بطلب التظلم وذلك ليتم الاطلاع على اوراق الاجابة الخاصة بة وذلك فى المدة المحددة 15 يوما بدلا من 30 يوما بالنسبة للدور الأول ، أما بالنسبة للدور الثانى فقد تكون المدة المحددة 7 أيام بدلا من 15 يوما .
- وفى اليوم التالى من ظهور اعلان نتيجة الثانوية العامة يوم فتح باب التظلمات وتلقى التظلمات من الطلاب .
- فعلى الطلاب سداد مبلغ قدره 100 جنيه لكل مادة وذلك يتم اعتماده فى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وذلك من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فورى .
- يتم تقديم الطلبات الذى يتم فيها التظلم ليتم عرضها على المندوب المختص بلجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التابعة للجنة أو المقر الذي تم تحديده لكل محافظة من المحافظات التى حددتها اللجنة ومعها الايصال الذى يدل على السداد وايضا صورة ضوئية من الإيصال .
- كما حدد الدكتور طارق شوقى انه يتم تحديد مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة
- يجب حضور الطلاب الذين يرغبون فى التظلم بمقر لجنة النظام والمراقبة وذلك فى الموعد الذى تم تحديده للاطلاع ومن لم يتم حضورة ولم يذهب فى الموعد المحدد ليس لة حق فى التقدم بطلب مرة ثانية .
- عملية الاطلاع تكاد أن يتم اقتصارها فقط على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية .
- يجب أن يتم حضور الطالب بصفة شخصية ليتم اطلاعة على صورة كراسة الامتحان ،وايضا يوضح اذا كان ذلك خط يدة عندما يطلع على كراسة الامتحان .
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