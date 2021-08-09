نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور طارق شوقي ينفي انتهاء تصحيح نتائج الثانوية العامة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الثانوية العامة 2021 قد دبت فى جميع البيوت المصرية الرعب ، ومعظم البيوت لم يبقى لها سيرة غير نتيجة الثانوية العامة وذلك للاطمئنان على مستقبل ابنائهم وبناتهم ومصير الحياة الجامعية وايضا العملية القادمة ان شاء الله ، فما زل لم يتم الانتهاء من نتيجة الثانوية العامة 2021 كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وحذر من الشائعات التى تحدث .

ومن ناحية أخرى ، أوضح سيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، أنه لم يتم الانتهاء لحد يومنا هذا من تصحيح نتيجة الثانوية العامة وقال اننا نبذل اقصى ما بوسعنا في تصحيح النتيجة ليل ونهار ، وعندما ننتهي من التصحيح سوف يتم استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 للاطمئنان الطلاب وأولياء الأمور الذين يكونون فى حالة من الرعب خوفا على مستقبل اولادنا .وقال ايضا انه سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة رسميا فى الفترة من 15 الى 18 اغسطس 2021 .وقال ايضا انه سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة رسميا فى الفترة من 15 الى 18 اغسطس 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

من خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 ، بحيث يمكننا ان استعلم عن النتيجة من خلال رقم الجلوس فى جميع المحافظات وذلك خلال أيام قليلة . وعلينا اتباع الخطوات التالية ليتم حصولنا على نتيجة الثانوية العامة 2021 وهى كالاتى :

يتم اولا الدخول على الرابط الذى تحدده وزارة التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2021 . كتابة اسم الطالب رباعيا . اكتب رقم الجلوس الخاص بك . كتابة بريدك الالكترونى الخاص بك . كتابة رقم التليفون . وعندما يتم الانتهاء من هذة الخطوات التالية يتم تسجيل فورا .

ضوابط واجراءات تظلمات الثانوية العامة 2021

من ضمن الشائعات التى سوف نتعرض إليها في هذه الفترة ، أن وزير التربية والتعليم قد يلغى تظلمات الثانوية العامة 2021 التي سوف يتم إتاحتها بعد نتيجة الثانوية العامة ، ولكن وزير التربية والتعليم نفى هذا الخبر شكلا و موضوعا ، واكد انة يتم فتح التظلمات بعد نتيجة الثانوية العامة 2021 مثل الأعوام الماضية ، لأن ذلك حق كل طالب اجتهد من اجل الوصول الى حلمة .