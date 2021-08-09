حسين زين يشيد بدعم الرئيس السيسى للإعلام الوطنى والشباب والرياضة

جدة - نرمين السيد - أعربت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين وفريق عمل برنامج التاسعة مساء الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى بالفضائية المصرية عن سعادتهم بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء فى البرنامج الذى استضاف فريال أشرف الحائزة على الميدالية الذهبية فى الكاراتيه بدورة طوكيو 2020.





وقالت الهيئة، فى بيان اليوم، إن المداخلة التى تؤكد دعم الرئيس السيسى للإعلام الوطنى والرياضة المصرية وحرصه الشديد على تحفيز شباب مصر على تحقيق النجاح فى كافة المجالات. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أجرى مداخلة خلال البرنامج أشاد فيها بالإنجاز الذى حققته "فريال أشرف" موجها التحية لكل الأسر المصرية التى تعمل على صقل مواهب أبناءها.

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