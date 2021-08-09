وأضاف النائب عمرو هندى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا القرار تأثيره جيد على العاملين فى القطاع السياحى، وذلك باعتبار أن السياحة الروسية تمثل نسبة غير قليلة بالمرة من إجمالى عدد سياح مصر، حيث كانت تمثل نسبة تفوق 30% قبل قطعها ووقفها المرة الأخيرة.
وأشار وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى النائب عمرو هندى، أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشة قوية للقطاع السياحى المصرى، على الرغم من التاثيرات السلبية التى فرضتها تداعيات فيروس كورونا، حيث أنه من أكثر القطاعات التى تضررت بشكل كبير ولكن بفضل ما بذلته الدولة من لجهود كبيرة من استعادت السياحة عافيتها ورونقها مرة أخرى.
ونوه النائب عمرو هندى أن اتخاذ هذه القرار وعودة السياحة الروسية، سبقه مجهود كبير تمثلت فى تجريب العاملين بالقطاع، والرقابة على إجراءات السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الأمر بحزم، وبالتالى كانت هناك حالة اطمئنان من دولة روسيا بشأن مقصدها السياحى مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل سياحة النواب: عودة الرحلات الروسية تساهم فى النهوض بالسوق المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.