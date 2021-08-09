وكيل سياحة النواب: عودة الرحلات الروسية تساهم فى النهوض بالسوق المصرى

جدة - نرمين السيد - قال النائب عمرو هندى وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن استئناف روسيا حركتها الجوية مرة أخرى لمصر وعمل أول رحلة لمدينة الغردقة والتى تقل 300 راكب روسى قادمة من موسكو، اليوم الاثنين بعد توقف دام لـ 6 سنوات، سيكون مردودها إيجابى على السوق المصرى.





وأضاف النائب عمرو هندى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا القرار تأثيره جيد على العاملين فى القطاع السياحى، وذلك باعتبار أن السياحة الروسية تمثل نسبة غير قليلة بالمرة من إجمالى عدد سياح مصر، حيث كانت تمثل نسبة تفوق 30% قبل قطعها ووقفها المرة الأخيرة.

وأشار وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى النائب عمرو هندى، أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشة قوية للقطاع السياحى المصرى، على الرغم من التاثيرات السلبية التى فرضتها تداعيات فيروس كورونا، حيث أنه من أكثر القطاعات التى تضررت بشكل كبير ولكن بفضل ما بذلته الدولة من لجهود كبيرة من استعادت السياحة عافيتها ورونقها مرة أخرى.

ونوه النائب عمرو هندى أن اتخاذ هذه القرار وعودة السياحة الروسية، سبقه مجهود كبير تمثلت فى تجريب العاملين بالقطاع، والرقابة على إجراءات السلامة واتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الأمر بحزم، وبالتالى كانت هناك حالة اطمئنان من دولة روسيا بشأن مقصدها السياحى مصر.