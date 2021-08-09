صور- لخطورتها على المواطنين.. إزالة أجزاء من 3 عقارات بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، شكاوى من المواطنين تفيد وجود خطورة داهمة بثلاث عقارات أرقام "52،54،65" بشارع الزمزمى بمنطقة كرموز. وتبين من الفحص أن العقارات المشار إليهما، بناء قديم، صادر لهم قرارات إزالة حتى سطح الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم إزالة الأجزاء التى تمثل الخطورة الداهمة، حفاظا على سلامة المواطنين.

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