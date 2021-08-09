/644680/إيقاف-مجلة-الزمالك-بعد-الأزمة-الأخيرة-ورفع-العدد-الإلكتروني-تفاصيل

أصدر نادي الزمالك 4 قرارات حاسمة بعد إجتماع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب تعقيبا على الأزمة التي أنتشرت خلال الساعات الماضية فيما يخص العدد الأخير من مجلة النادي ،ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

إيقاف مجلة الزمالك بعد الأزمة الأخيرة ورفع العدد الإلكتروني.. تفاصيل

وقرر نادي الزمالك إيقاف مجلة النادي لحين الإنتهاء من التطوير اللازم، ورفع العدد الإلكتروني من الموقع ، وجاء بيان الفارس الأبيض كالتالي:

أول رد من الزمالك على أزمة مجلة النادي

وأكد الزمالك خلال بيانه الرسمي الصادر عن إحترامه لكافة الأندية والإتحادات الرياضية المختلفة ورفضه التام لما جاء بمجلة القلعة البيضاء من أمور أعتبرها البعض إهانة للمنافسين ، مشددا أنه سيتم التحقيق في الواقعة بشكل عاجل.

وجاء بيان الزمالك كالتالي :

على جانب أخر أعلن محمد محمد رشوان محامي النادي الأهلي بتقدمه بشكوى شخصية ضد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إعتراضا على مانشرته المجلة الرسمية الصادرة عن القلعة البيضاء.

وكتب محمد رشوان: " أتقدم بعد الغد ببلاغ لمعالي النائب العام ضد رئيس اللجنه المعينه لأداره نادي الزمالك السيد حسين لبيب باعتباره رئيس مجلس اداره لمجله الزمالك وكذلك ضد الإعلامي عمرو الدرديري باعتباره رئيس تحرير الجريدة".

وتابع رشوان :" حيث أن ماورد بعدد الجريدة هو جريمة موثمه قانونا وفقا لنصوص قانون العقوبات ونصوص القانون رقم ٧١ لسنه ٢٠١٧ ونصوص القانون ١٧٥ لسنه ٢٠١٨ وميثاق الشرف الإعلامي والصحفي نظرا لما حوته المجله من تمييز وسب علني وإثاره الرأي العام".

محامي الأهلي يعلن التقدم بشكوى رسمية ضد رئيس الزمالك وعمرو الدردير

وكشف محامي الأهلي : "وأتقدم في ذات السياق بطلب رسمي غدا إلى الهيئه الوطنيه للإعلام للتحقيق في الواقعه المؤسفه واتخاذ الإجراءات القانونيه الازمة".

وكانت المجلة الرسمية لنادي الزمالك أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشرها عدد أثار غضب جماهير القلعة الحمراء، الأمر الذي جعل العديد من جماهير الأهلي تطالب بمحاكمة المسئوليين.