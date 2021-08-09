بعد وقفه من النقابة..عمر كمال يوضح حقيقة الفيديو المتداول لألفاظه المسيئة

/644679/بعد-وقفه-من-النقابةعمر-كمال-يوضح-حقيقة-الفيديو-المتداول-لألفاظه-المسيئة

خرج مطرب المهرجانات عمر كمال ليعلق للمرة الأولى على قرار وقفه من نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها الفنان هاني شاكر، مشيرا إلى حقيقة الفيديو المتداول له على السوشيال ميديا والسبب الرئيسي في وقفه لمدة أسبوع عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر،اذ به وهو بتحدث بألفاظ مسيئة.

دوت الخليج يرصد تعليق عمرو كمال على قرار وقفه من النقابة

صرح عمر كمال بأنه يحترم قرار النقابة ولا يعترض عليه، مشيرا إلى أنه حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس لديه حفلات في مصر هذا الأسبوع.

وأضاف بأن الفيديو الذى تداوله رواد السوشيال ميديا، وهو يغنى فيه بلفظ خارج، كان قديمًا ومنذ عامين، وكان في مكان خاص، في تونس، لافتا إلى أن هذه الكلمة تقال في تونس بمعنى عريس، ولم يقصد أن يكون لها معنى آخر.

إيقاف عمر كمال من النقابة لمدة أسبوع بسبب لفظ خارج

يذكر أن المطرب عمر كمال خضع أمام لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية، بناء على قرار مجلس الإدارة، برئاسة الفنان الكبير هانى شاكر، للتحقيق فى اللفظ الخارج الذى بدر منه فى إحدى الحفلات، وجاء فى أقوال المطرب عمر كمال أن ذلك كان في إطار حفلة خاصة وقديم، حيث كانت قبل عام ونصف العام بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية.

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، قرر إيقاف المطرب لمدة أسبوع، مع تحذير فى حالة التكرار بتوقع أقصى عقوبة، وقد تكون الإيقاف وإلغاء تصريح الغناء الخاص به وأقر المطرب بذلك.

حمو بيكا يهاجم عمرو كمال

شن حمو بيكا مطرب المهرجانات هجوم حاد على زميله عمر كمال، وذلك بعد شهادته ضده، في تصريحات تليفزيونية، بأنه لا يُجيد الغناء، فقال خلال مقطع فيديو، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أنت بتقول إنك بتجيب مشاهدات 70 أو 80 مليون مشاهدة.. نسيت لما كنت بتعمل أغنية مش بتجيب 10 آلاف مشاهدة أصلًا.. أنت طالع تقول عليّا إني مش بعرف أغني!!».

وأضاف: «خلاص سيبت لك الغناء.. نفسي الناس تشوفك وأنت واقف قدام المايك بتسجل أغنية، توبة إني أغني مع شخصية زيك.. ولا أعمل معاك حاجة تاني.. طالما بتقول عليا مبعرفش أغني.. أومال أنت جيت لي ليه في الأول خالص.. واستقبلتك وضايفتك وأول تراك عملته معاك نجح.. وكنت كل ما تقعد معايا تقولي أنت يافطة المهرجان.. أنت كنت بتشتغلني مثلًا!!.. طالع دلوقتي قدام الناس تقول حمو مش بيعرف يغني!!».