/644678/وكيل-سياحة-النواب-عودة-الرحلات-الروسية-لمصر-تساهم-في-النهوض-بالسوق-المصرى

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ان استئناف روسيا حركتها الجوية مرة أخرى لمصر وعمل أول رحلة لمدينة الغردقة والتى تقل 300 راكب روسى قادمة من موسكو، اليوم الاثنين بعد توقف دام ل6 سنوات، سيكون مردودها إيجابي على السوق المصري.

النائب عمرو هندي وعودة السياحة الروسية

وأضاف النائب عمرو هندي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا القرار تأثيره جيد على العاملين في القطاع السياحي، وذلك باعتبار أن السياحة الروسية تمثل نسبة غير قليلة بالمرة من إجمالى عدد سياح مصر، حيث كانت تمثل نسبة تفوق 30% قبل قطعها ووقفها المرة الأخيرة.

وأشار وكيل لجنة السياحة والطيران المدني النائب عمرو هندي، أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشة قوية للقطاع السياحي المصري، على الرغم من التاثيرات السلبية التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا، حيث أنه من أكثر القطاعات التي تضررت بشكل كبير ولكن بفضل ما بذلته الدولة من لجهود كبيرة من استعادت السياحة عافيتها ورونقها مرة أخرى.

ونوه النائب عمرو هندي أن اتخاذ هذه القرار وعودة السياحة الروسية، سبقه مجهود كبير تمثلت في تجريب العاملين بالقطاع، والرقابة على اجراءات السلامة واتباع الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الأمر بحزم، وبالتالي كانت هناك حالة اطمئنان من دولة روسيا بشأن مقصدها السياحي مصر.