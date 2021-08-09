النائب هشام هلال لـ دوت الخليج:مصر الحديثه له ملاحظات علي أداء الحكومة ولكن المجمل جيد«فيديو وصور»

/644666/النائب-هشام-هلال-لـ-تحيا-مصرمصر-الحديثه-له-ملاحظات-علي-أداء-الحكومة-ولكن-المجمل-جيدفيديو-وصور

أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن الشباب في مصر لم يحظى بفرصة من التمكين مثلما حظى بها هذه الفترة، فهو نال على التمكين في كل المجالات.

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج ، مؤكدا علي أن الشباب في البرلمان نجد تنسيبقية شباب الأحزاب مثال قوي وكبير على التمكين الذي ناله الشباب تحت قبة المجلس، حيث أنهم شباب ناضح وواعي قادر على مواجهة التحديات وعرض أفكاره بشكل جيد.أما عن التمكين خارج البرلمان، فالشباب نال على تمكين قوي بالمناصب السياسية والقيادية بالدولة، حيث توى مناصب هامة، فنرى الأن نواب المحجافظين شباب ونرى الشباب داخل الجهات التنفيذية وكثير من المناصب الأخرى، فهذا الأمر لم يتكرر من قبل ولم يحدث ، فالتواجد أصبح لا يقتصر على مكان بل أصبحوا متواجدين بكل المجالات والأجهزة في الدولة.

النائب هشام هلال في حوار دوت الخليج

تحدث عن أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي مؤكدا أن الحكومة كمجمل تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي تؤدي ما عليها بنجاح، ولكن على الرغم من ذللك لدينا تعليقات على الأداء، حيث أنه يوجد سلبيات أيضا بداخل الحكومة وهي بارزة للمواطن وللجميع، فهناك قصور من بعض الوزراء في أداء أعمالهم المنوطين القيام بها، ولكن في المجمل العام الحكومة تؤدي بشكل جيد.