النائب هشام هلال لـ دوت الخليج: المستشار الدكتور حنفي جبالي قيمة كبيرة وصورة مشرفة لبرلمان 2021«فيديو وصور»

/644662/النائب-هشام-هلال-لـ-تحيا-مصر-المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي-قيمة-كبيرة-وصورة-مشرفة-لبرلمان-2021فيديو-وصور

أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن مجلس النواب عمل من أجل المواطن طوال دور الانعقاد الأول وعدد كبير من التشريعات التى صدرت تستهدف المواطن ومصلحته في الأساس الأول، مستشهدا ما صدر من تشريعات بشأن أسر الشهداء والتى كانت تستهدف دعم الشهداء وأسرهم من خلال الصندوق الخاص بهم، مشيرا إلي أن هذا القانون كان رسالة من البرلمان بأن نواب الشعب لن ولم ينسوا الشهداء أبدا، وأيضا تغليظ عقوبة التحرش الجنسي من خلال قانون مقدم من الأغلبية دفاعا عن المرأة المصرية وردعا لمن يقوم بمثل هذه الأعمال التى يرفضها المجتمع.

جاء ذلك في حواره لموقع دوت الخليج، مؤكدا أن مثل هذه التشريعات نماذج لما تم إصدارها بما يصب في صالح الوطن والمواطن وبعض الفئات التى تحتاج للدعم والمساندة مثل الفلاح من خلال قانون الري وأيضا قانون الثروة السمكية وغيرها من التشريعات التى كانت بمختلف المجالات،وأيضا تأجيل العمل بالقانون الخاص بالشهر العقاري، وتدخل القيادة السياسية التى أثبتت صحة وجه نظر نواب الشعب ومن ثم العنوان الأبرز لنا كان المواطن خلال دور الانعقاد الأول ، مشيرا إلي أن الجميع سعي إلي خدمة المواطن وجميع النواب والأحزاب عملوا علي قلب رجل واحد من أجل المواطن .

وبشأن رده علي التساؤلات الخاصة بحالة الرضا الشعبي التى تضمنتها ندور حزب مستقبل وطن حول انجازات مجلسي النواب والشيوخ قال:" مجلس النواب الذي وضع المواطن علي أولوياته وعملت جميع الأحزاب والقوي السياسية تحت قبة البرلمان من أجله لابد أن يصاحب بحالة من الرضا الشعبي "، مشيرا إلي أن النجاح في الوصول لهذه الحالة يأتي من منطلق النجاح في التنسيق بين القوي والأحزاب السياسية من جابن الأغلبية النيابية التى نجحت من خلال تنسيقها أن تقدم منتج تشريعي متوافق مع المواطن والشارع ومن ثم المواطن يدرك هذه الجهود فتكون حالة الرضا الشعبي الذي يلمها النواب تجاه برلمان 2021 .

وتطرق النائب هشام هلال في حديثه أيضا وتعقيباته علي التساؤلات إلي أداء رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا علي أن تقييمه لأداء رئيس المجلس أمر صعب، خاصة أنه قيمة وقامة كبيرة، وكل يوم يتعلم منه النواب الكثير، مشيرا إلي أنه أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول باحترافية كيرة ومفاءة متميزة ، مؤكدا علي أنه فخوار بوجوده بالمجلس تحت قيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرا إلي أن الصورة العامة للمجلس 2021 مختلفة عن 2015 ويستطيع أي شخص أن يحكم علي ذلك من خلال أي من المقاطع علي يوتيوب وفيس بوك، حيث أننا في برلمان 2021 نري برلمان مهذب جدا ومتناسق ومتناغم وجميع الأعضاء همهم الأول والأخير الوطن والمواطن.

وردًا علي التساؤلات الخاصة بأداء الأغلبية النيابية الممثلة في حزب مستقبل وطن قال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة:" الأغلبية لها أداء مميز ومختلف عن الماضي وعهدي وفكري عن أي أغلبية برلمانية أنه تنفرد بالقرار وتستأثر به وتنسب كل شيئ لنفسها ولكن أغلبية مستقبل وطن مختلفة ومميزة وفي كثير من الأحيان نراها تنزل علي رأي الأقلية والمعارضة ومن ثم فهي تجربة فريدة ومميزة بالنسبة لي"، مشير إلي أن المعارضة أيضا خلال دور الانعقاد الأول أحست بالعدالة والجميع يحصل علي فرصته في الحديث والجميع يقوم بدوره الرقابي والتشريعي وفق ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن سواء من أغلبية أو معارضة.

الحديث تطرق إلي ما قام به البرلمان من تفعيل لدوره الرقابي واستدعاء الحكومة بقيادة د. مصطفي مدبولي، مؤكدا علي أن الجميع تحدث وعبر عن رؤيته في أداء الحكومة، وحصلنا علي نتائج بتغيير العديد من سياساتها تجاه العديد من الملفات والقضايا، مشيرا إلي أنه المجلس شهد حرية كاملة فى التعبير بالرأي تجاه كل الملفات، مستشهدا برؤيته الرافضة لموازنة الدولة 2021 والتى عرضها وزير المالية، مؤكدا علي أنه كهيئة برلمانية عن حزب مصر الحديثة رفضت الموازنةلأسباب واضحة وجوهرية ذات صلة بالمنح المقدمة للحكومة وأداء الدور الرقابي بشأنها وأيضا الهيئات الاقتصادية، مؤكدا علي أننا قد نكون داعمين للأغلبية وللحكومة إلا أننا رفضنا الموازنة قناعة منا بأهمية أن يتم دراسة كل شيئ بشكل دقيق وصارم بما يصب في صالح المواطن.