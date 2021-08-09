التعليم تؤكد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 فى الفترة من 15 حتى 18 أغسطس

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة سيتم إعلانها في الفترة من 15 -18 أغسطس وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد وما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، إلكترونيا حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90%؜ أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجارى.