إزالة صور ميسي من محيط ملعب "كامب نو" بعد رحيله عن برشلونة رسميا.. فيديو

أزال عمال ملعب "كامب نو" معقل نادي برشلونة الإسباني الملصقات واللافتات العملاقة، التي تحمل صور ليونيل ميسي، من جدران الملعب، بعدما أعلن رسميًا الرحيل عن النادي في مؤتمر صحفي أمس، ونشر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير على صفحته بموقع "تويتر"، فيديو يوضح إزالة اللافتات التي تحمل صور ميسي بعد نهاية علاقته رسميًا بالنادي.

ووقف الجماهير حول أسوار ملعب "كامب نو" معقل نادي برشلونة الإسباني، لمشاهدة العمال وهم يزيلون صور ميسي أسطورة البارسا بعد الرحيل، وسط ملامح الحزن على وجوههم من اللحظة التي لم يتوقعها مشجعو النادي الكتالوني.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، الاثنين، عن خسائر مالية فادحة فى ميزانية نادى برشلونة تأثرا برحيل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد الفريق الكتالونى السابق.

الجماهير يقفون امام النادى

ازالة صور ميسى

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن رحيل ميسى يعنى سيتوقف النادى عن جنى أرباح 137 مليون يورو، وقسمها التقرير إلى 17 مليوناً أقل فى أيام المباريات، فضلا عن 43 مليونًا أقل فى التسويق، وأيضا 77 مليونًا أقل فى إيرادات الأعمال.

بينما أكدت مؤسسة براند فاينانس، أن رحيل ميسي يكبد نادى برشلونة 137 مليون يورو كخسائر من قيمة العلامة التجارية، ما يعنى انخفاضاً بنسبة 11% للقيمة الحالية، البالغة 1.266 مليار يورو.

وتأتى هذه الخسائر بشكل أساسى من انخفاض العوائد التجارية لنادى برشلونة، المنتظر أن تتراجع بقدر 77 مليوناً، ومن مبيعات القمصان، ومنتجات التسويق الأخرى، والتى يتوقع أن تقل بمقدار 43 مليوناً.

ويتمثل السبب الثالث الذى سيخسر البارسا مالاً بموجبه فى عوائد يوم المباراة، والنتائج على أرض الملعب، بانخفاض بقدر 17 مليون يورو.