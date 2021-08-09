مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة تونس

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولى محملة بأطنان من المساعدات الطبية التي تتمثل في مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين التونسيين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

من جانبه أعرب الجانب التونسي عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد، مؤكداً أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة التونسي.

يأتي ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر وتونس الشقيقة وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.