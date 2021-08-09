وزير الزراعة: استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من المخلفات 

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم العمل بشكل تنسيقي متكامل خلال موسم حصاد قش الأرز بين الوزارات والجهات التنفيذية المعنية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة وهو ما أدى إلى نجاح المنظومة خلال الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن استقرار المنظومة ساهم فى خلق نموذج اقتصادي حقق عائدا وقيمة إضافية للعاملين فى المنظومة.

وأوضح "القصير" خلال اجتماع تنسيقى موسع بين وزراء البيئة والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة خطة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2021 اليوم الإثنين أن هناك استراتيجية متكاملة في إطار التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة والمؤسسات المعنية لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية لخلق قيمة مضافة، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.