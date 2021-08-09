عالم أوبئة: سلالة ”دلتا” أكثر الفيروسات المعدية في التاريخ الحديث 

قال الدكتور لاري بريليانت عالم الأوبئة، الذي كان جزءًا من فريق منظمة الصحة العالمية الذي ساعد في القضاء على الجدري، إن متغير دلتا هو ربما يكون أكثر الفيروسات المعدية على الإطلاق في التاريخ الحديث.

وأضاف بريليانت - في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الإثنين - أن متحور دلتا شديد العدوى لكوفيد-19 قد يكون أحد أكثر الأمراض المعدية في التاريخ الحديث، موضحًا أن العالم لا يزال يتعامل مع بداية الوباء بدلاً من النهاية بسبب المتحور الجديد.

وأشار إلى أن السلالات الجديدة من فيروس كورونا ستتطور ما لم تزداد معدلات تلقي اللقاحات على مستوى العالم، قائلًا: "ما لم نقم بتلقيح الجميع في أكثر من 200 دولة، فستظل تظهر سلالات جديدة".

وتأتي تصريحات بريليانت وسط زيادة في إصابات كورونا في الولايات المتحدة من نوع دلتا، حيث كان الأشخاص غير المحصنين هم الأكثر تضررًا.

وشجع بريليانت الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر على الحصول على جرعات معززة في المستقبل القريب، قائلين: "إن نظام المناعة الضعيف لديهم قد يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس".