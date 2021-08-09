محمود شعراوي: منع تراكمات القمامة وغلق المقالب العشوائية  

أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون والتنسيق الذى جري العام الماضى بين الوزارة ووزارتى البيئة والزراعة والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد “السحابة السوداء” ممتاز والذى كان له بالغ الآثر في نجاح جهود الحكومة في مكافحة السحابة السوداء والسيطرة على نوات التلوث.

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق الجيد مع محافظي القاهرة الكبرى والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية لتنفيذ التكليفات والتوصيات الوزارية المتفق عليها من اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف الهام وذلك خلال الفترة من منتصف أغسطس الجارى وحتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم .

وشدد شعراوي خلال اجتماع تنسيقى موسع بين وزراء البيئة والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الإثنين لمناقشة خطة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2021 على أهمية المتابعة الجيدة على أرض الواقع من الفرق التنفيذية التي سيتم تشكيلها من ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل مع المحافظات على منع التراكمات الخاصة بالقمامة وغلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات.

وتابع أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالتنسيق المستمر خلال فترة مواجهة تلك الأزمة مع غرف العمليات بالمحافظات المعنية على مدار الساعة وسرعة التحرك والتنسيق مع وزارتى البيئة والزراعة والصحة لمواجهة أي طوارئ خاصة أي حرق عشوائى للمخلفات في المقالب العشوائية أو العمومية وتشديد الرقابة عليها ، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أي حرائق في المخلفات الزراعية أو الصلبة والمرور بصورة دورية على مدار اليوم لضبط أي مخلفات في هذا الشأن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التنسيق بين المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتعامل الفورى مع كافة أنشطة الحرق المكشوف مؤكداً التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لازالة نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية مع قيام الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومى لمنع تراكم المخلفات .