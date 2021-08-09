الأنبا تادرس يرسم شمامسة جدد ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال صلوات القداس الإلهى، الذى تولى صلاته الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها، بكنيسة السيدة العذراء مريم ببورسعيد، وشارك فى الصلاة عدد من الآباء الكهنة، وسط حضور عدد من الشمامسة وشعب الكنيسة.

وبمناسبة صوم السيدة العذراء مريم، افتتح مطران بورسعيد، معرض الكنيسة المقام خلال فترة النهضة الروحية، ويضم تشكيلة متنوعة من المنتجات ومستلزمات الكنائس والملابس والمشغولات اليدوية وبعض المأكولات.