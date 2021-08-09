شديد الحرارة رطب.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى نهاية الأسبوع

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، خلال الفترة من 10 إلى 15 أغسطس، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وذلك خلال ساعات النهار.





وبحسب بيان الأرصاد، يسود ليلا طقس معتدل على جميع أنحاء الجمهورية. وأوضحت الهيئة، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة. وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسحطات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة:- وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

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