/644675/غدا-انطلاق-فعاليات-دورى-مستقبل-وطن-بالمنيا

في إطار السياسة العامة التى ينتهجها الحزب و اهتمامه الخاص بالشباب وتشجيع مشاركتهم بالرياضة وحسن استثمار طاقاتهم تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

تنطلق غدا الثلاثاء، فعاليات افتتاح دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث تحت شعار "خلى موهبتك تتكلم بمحافظة المنيا ، المسابقة الرياضية الأقوى والأكبر في مصر لاكتشاف المواهب وتحقيق الأحلام، بمشاركة اكثر من 440 فريق يمثلون جميع نجوع وقرى مراكز ومدن محافظة المنيا ،والذى يستهدف أكبر عدد من الشباب في المرحلة السنية من ١٨ إلى ٣٥ سنة ، وذلك خلال الفترة من ١٠ أغسطس حتى7 اكتوبر بجميع مراكز المحافظة وسوف تشهد مراسم الافتتاح اقامة حفلات افتتاح بكل مركز وتكريم اللاعبين القدامى واقامة مباراة افتتاحية .

غدا انطلاق فعاليات دورى مستقبل وطن بالمنيا

يقام الدورى علي اربعة مراحل تبدأ المرحلة الاولى بمنافسات وتصفيات للفرق الرياضيه المشاركة على مستوى الوحدات الحزبية في القري والشياخات، بينما تقام منافسات المرحلة التانية على مستوى المراكز المختلفة وصولا إلى المرحله الثالثة التي تكون على مستوى أمانة المحافظة بالكامل لتصعيد فريق واحد يمثل محافظة المنيا ، وأخيرا التصفيات على مستوى الأمانة المركزية للحزب ، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب ، ويتكون الفريق من 5 لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري، ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري ، وسوف يحصل الفريق الفائز الأول علي مستوى المركز على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل علي 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5 آلاف جنيه وميدالية ، و يحصل الفريق الحاصل على المركز الأول علي مستوى المحافظة على ميدالية وكأس وجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه ، والثاني ميدالية و20 ألف جنيه، والمركز الثالث ميدالية و15ألف جنيه ، بينما يحصل الفريق الاول على مستوى الجمهورية علي ميداليات بجانب درع وجائزة مادية قدرها نصف مليون جنيه ، والثاني يحصد ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه، والثالث سيحصل علي 150 ألف جنيه ، والرابع سيحصل علي شهادات تقدير.

الجدير بالذكر ان امانة الحزب بالمحافظة قد عقدت عدة اجتماعات على جميع المستويات استعدادا لانطلاق فعاليات الدورى وحسن نجاحه والتاكيد علي تنفيذ اللائحة ، كما قامت الامانة بعمل فيديوهات ترويجية وبنرات لانطلاق فعاليات الدورى ، كما تم تشكيل لجنة عليا على مستوى المحافظة ، ولجان مماثلة في جميع المراكز والاقسام .