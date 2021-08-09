بسيون تعلن جدول مباريات دوري مستقبل وطن «صور»

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أعلنت أمانة مركز بسيون عن جدول منافسات دوري مستقبل وطن تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والنائب محمد عريبى أمين حزب مستقبل وطن بالغربية و المهندس احمد عبدالشافى امين مركز بسيون.

جدول منافسات دوري مستقبل وطن أمانة بسيون

وعقدت أمانة مركز بسيون بحزب مستقبل وطن أولى اجتماعاتها لوضع خطة العمل لتنظيم دورى مستقبل وطن الموسم الثالث، حيث تم وضع خطة التنظيمية لكل الوحدات الحزبية بالمركز، ويستعرض دوت الخليج جدول منافسات دوري مستقبل وطن.

وأكد عبدالشافى على ضرورة العمل بدقة و الالتزام للظهور بالشكل اللائق وتقديم الاقتراحات وابتكارات الشباب والتواصل مع اللاعبين والراغبين فى الانضمام لفرق الحزب من خارجة إيمانا بدورنا فى التطوير والإلتزام باللوائح المنظمة والقيام كل منا بدورة للخروج بمظهر مشرف.

شروط الإنضمام لدوري مستقبل وطن

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر

كيفية الإشتراك في دوري مستقبل وطن

يتكون الفريق من 8 لاعبين بجانب مدير فني ومدير إداري ويتم سحب الإستمارات الخاصة بالمشاركة ، ويتم تحديد المرحلة التي يشارك فيها الفريق سواء في المرحلة الأولى " الخاصة بالوحدات الحزبية" أو غيرها ، ثم بعدها يتم ملئ الإستمارات الخاصة بكل لاعب ومشارك في البطولة ويتم تسليمها لأقرب مقر مخصص ، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات بعد الإنتهاء من تقدم الفرق للمشاركة.