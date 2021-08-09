اللجنة المنظمة لدوري مستقبل وطن بالبحيرة تُعلن جاهزيتها لإطلاق إشارة البدء

/644673/اللجنة-المنظمة-لدوري-مستقبل-وطن-بالبحيرة-تعلن-جاهزيتها-لإطلاق-إشارة-البدء

تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق - رئيس حزب مستقبل وطن، وبناءً على توجيهات المهندس أشرف رشاد - الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيس الحزب.

عقدت اللجنة المنظمة لدوري مستقبل وطن " النسخه الثالثة " بمحافظ البحيرة برئاسة المهندس شريف فهمي والمحاسب محمد بصل، منسقي دوري مستقبل وطن بالمحافظة، وبحضور السادة منسقي تنظيم المراكز، إجتماعًا بمقر الحزب بمدينة دمنهور للوقوف علي آخر الاستعدادات النهائية لإنطلاق دوري مستقبل وطن "الموسم الثالث" يوم الأربعاء المقبل.

وتضمن الإجتماع مناقشة الإستعدادات النهائية لإنطلاق دوري مستقبل وطن لكرة القدم، وكذا جاهزية الملاعب والفرق المشاركة وفرق التنظيم من شباب الحزب .

كما تناول الإجتماع، الإطلاع علي كشوف المشاركين ومدي تطابقهم لشروط المسابقة، والأعداد المشاركة، وتحديد عدد حضور الجماهير، مع التشديد بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية منعاً لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

و من جانبه قال المحاسب محمد بصل، منسق دوري مستقبل وطن بالبحيرة، إن الحزب يسعي دائما لتبني مثل تلك الفعاليات التي تمس الشباب كونه حزب شباب في المقام الأول .

دوري مستقبل وطن ينطلق 10أغسطس

وأوضح المهندس شريف فهمي، منسق دوري مستقبل وطن بالبحيرة، أن اللجنة المنظمة في حالة إنعقاد تام للتأكد من سير البطولة بالشكل الذي يليق بالحزب وأبنائه من الشباب.