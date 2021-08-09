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أعلنت أمانة مركز النوبارية بمحافظة البحيرة جدول منافسات دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة بمشاركة العديد من الفرق واللاعبين على مستوى المركز عقب إجراء القرعة العلنية بمشاركة مندوب عن كل فريق ، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جدول منافسات دوري مستقبل وطن بمركز النوبارية في البحيرة «صور»

وعقد المهندس علاء أبو شعيشع، أمين الحزب بالنوبارية، والأستاذ محمد رمضان نوفل أمين التنظيم، وأعضاء لجنة تنظيم البطولة إجتماعهم الخاص بالترتيب لإقامة العرس الشبابي الكروي الثالث دوري مستقبل وطن الذي ينطلق هذا الأسبوع.

وصرح المهندس علاء ابوشعيشع، أمين الحزب بالمركز، بأن هذه البطولة ستكون مختلفة تنظيماً عن البطولات السابقة لأنها تحظى باهتمام كبير من مختلف الفئات العمرية بالمنطقة.

جدول مباريات مركز النوبارية في البحيرة

كما أكد الأستاذ محمد رمضان نوفل، أمين تنظيم الحزب بالمركز، بأن هذه البطولة يتهافتون عليها قطاعات كبيرة من شباب المنطقة بالكامل وستكون مبارياتها قوية جداً وتليق بدوري مستقبل وطن.

وقد تفقدت اللجنة المنظمة الملاعب المرشحة لاستقبال العرس الشبابي الكروي، وأنهت كافة إستعداداتها تمهيداً لإنطلاق الدوري.

شروط الإنضمام لدوري مستقبل وطن

تقام البطولة بنظام خروج المغلوب أو المجموعات، ويتكون الفريق من 5لاعبين منهم حارس المرمي بالإضافة إلي ثلاثة لاعبين احتياطي ومدير فني ومدير إداري. ويشترط أن يكون سن اللاعبين المشاركين من 18- ل35 سنة ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط يتجاوز سنهم 35عام ، ولا يشترط سن معين للمدير الفني أو الإداري.

مراحل دوري مستقبل وطن ونظام البطولة

يتم تقسيم البطولة لعدة مستويات من المرحلة الأولى وتمثلها الوحدات الحزبية وصولا للمرحلة الثانية التي يمثلها أمانة المركز ، والمرحلة الثالثة والتي يمثلها أمانة المحافظة وصولا للمرحلة الرابعة وتمثلها الأمانة المركزية.

المرحلة الأولى تنطلق فى الفترة من 10 أغسطس حتي 15 أغسطس

المرحلة الثانية تنطلق من الفترة 16 أغسطس حتي 1سبتمبر

والمرحلة الثالثة تنطلق من الفترة من 5سبتمبر حتي 20 سبتمبر

والمرحلة الرابعة والأخيرة تنطلق من 21 سبتمبر حتي 7 أكتوبر

كيفية الإشتراك في دوري مستقبل وطن

يتكون الفريق من 8 لاعبين بجانب مدير فني ومدير إداري ويتم سحب الإستمارات الخاصة بالمشاركة ، ويتم تحديد المرحلة التي يشارك فيها الفريق سواء في المرحلة الأولى " الخاصة بالوحدات الحزبية" أو غيرها ، ثم بعدها يتم ملئ الإستمارات الخاصة بكل لاعب ومشارك في البطولة ويتم تسليمها لأقرب مقر مخصص ، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات بعد الإنتهاء من تقدم الفرق للمشاركة.