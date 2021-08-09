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/644670/ليونيل-ميسي-يداعب-الصحافة-حول-وجهته-المقبلة-صور
تنتظر جميع محبي ومشجعي كرة القدم من مختلف العالم، وجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي المقبلة، بعد الرحيل بشكل رسمي من فريق برشلونة الإسباني، والتي يتوقعها الجميع لتكون في الفريق الباريسي مع صديقة السابق في برشلونة، البرازيلي نيمار.
ويستعرض دوت الخليج آخر التطورات في ملف ليونيل ميسي في وجهته المقبلة.
تناولت العديد من الصحف والمواقع الإليكترونية في مختلف البلاد واللغات، عن وتواجد ليونيل ميسي اليوم في باريس ليخوض الكشف الطبي لفريق باريس سان جيرمان.
قطعت العديد من المراسيلين التابعين لمختلفات الصحف حول العالم، شوطا كبير لبارس، أمام فريق باريس سان جيرمان، في انتظار ظهور الأرجنتيني، في النادي الباريسي.
في حين ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي ظهر اليوم في منزلة بإسبانيا وهو خارج من حمام السباحة الخاص به، وفي المقابل ظهرت العديد من الصور للمراسلين أمام فريق باريس.
تعليق ميسي عن تعاقده مع باريس
علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.
برشلونة يعلن رحيل ميسي
أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرفين، وأوضح الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر، أنه على الرغم من وصول النادي واللاعب الى اتفاق ونيتهم الواضحة لتوقيع عقد جديد، إلا أنه لن يحدث ذلك بسبب العقبات المالية والهيكلية، (لوائح الليغا الاسبانية)، ونتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة.
عقد ميسي القديم مع برشلونة
انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.
إنجازات وبطولات ليونيل ميسي
خاض الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي 925 مُباراة، وتمكن خلالهما من إحراز 745 هدف،و 311 أسيست، أي ساهم في 1056 هدف، وسجل 57 ركلة حرة، و54 هاتريك.
وحصل على 6 حذاء ذهبي، و6 كرة ذهبية، وأفضل لاعب في العالم 6 مرات من قبل الفيفا، والأفضل في أوروبا مرتين.
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