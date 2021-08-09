ليونيل ميسي يداعب الصحافة حول وجهته المقبلة «صور»

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تنتظر جميع محبي ومشجعي كرة القدم من مختلف العالم، وجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي المقبلة، بعد الرحيل بشكل رسمي من فريق برشلونة الإسباني، والتي يتوقعها الجميع لتكون في الفريق الباريسي مع صديقة السابق في برشلونة، البرازيلي نيمار.

ويستعرض دوت الخليج آخر التطورات في ملف ليونيل ميسي في وجهته المقبلة.

تناولت العديد من الصحف والمواقع الإليكترونية في مختلف البلاد واللغات، عن وتواجد ليونيل ميسي اليوم في باريس ليخوض الكشف الطبي لفريق باريس سان جيرمان.

قطعت العديد من المراسيلين التابعين لمختلفات الصحف حول العالم، شوطا كبير لبارس، أمام فريق باريس سان جيرمان، في انتظار ظهور الأرجنتيني، في النادي الباريسي.

في حين ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي ظهر اليوم في منزلة بإسبانيا وهو خارج من حمام السباحة الخاص به، وفي المقابل ظهرت العديد من الصور للمراسلين أمام فريق باريس.

تعليق ميسي عن تعاقده مع باريس

علق ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة السابق، على الأنباء التي انتشرت حول تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال ميسي عن أنباء انضمامه لباريس: “لم أوقع حتى الأن لفريق باريس سان جيرمان، ولكنه من الأندية المقترحة والتي قد أنضم إلى صفوفهم خلال الفرة القادمة”.