بعنوان «34»..عمرو دياب يطلق أول خط أزياء خاص به

/644669/بعنوان-34عمرو-دياب-يطلق-أول-خط-أزياء-خاص-به

كشف الهضبة عمرو دياب مؤخرا عن اطلاق خط أزياء خاص به سيظهر به في الفترة المقبلة، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، وذلك من خلال أخر حفلاته التي أحياها في الساحل الشمالي.

دوت الخليج يرصد أزياء عمرو دياب الجديدة

وأطلق عمرو دياب بعض الأزياء خاص به تحت اسم «34»، ولم يوضح سبب اختيار الاسم، واشار إلى أنه سيظهر بموديلات مختلفة في حفلاته التي من المقرر أن يحيها في الفترة المقبلة.

وظهر دياب في مجموعة صور من خط أزيائه الجديد بمظهر يتسم بالرقة والبساطة والأناقة، ممزوجة بروح الشباب، التي يتمتع بها النجم الكبير عمرو دياب.

وإعتمد عمرو دياب في أزيائه على أنسجه مستوردة من شمال إيطاليا، لتماثل نعومة وجودة المنتجات العالمية في عالم الأزياء، أما النظارات الشمسية، تم استخدام التيتانيوم من اليابان، كمادة أساسية في التصنيع، ومن المقرر البدء في طرح المنتجات خلال شهر أغسطس الجاري في أسواق مصر والسعودية والإمارات كمرحلة أولي يليها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وباقي الدول العربية كمرحلة ثانية.

عمرو دياب بالساحل الشمالي في 13 أغسطس

يستعد الهضبة عمرو دياب الإحتفال مع جمهوره في الساحل الشمالي بنجاح أغنياته الجديدة التي أطلقها مؤخرًا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، ويحيي عمرو دياب حفله بالساحل الشمالي في يوم 13 من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يطرح أغنية جديدة قبل الحفل بأيام لكي تكون هدية الجمهور فى الحفل الجديد.

وسيبدأ الهضبة حفله الغنائي بأداء أغنيته الشهيرة «يا أنا يا لأ» بالإضافة لغناء عدد من أهم وأشهر أغنياته الأخيرة منها محسود وسهران، فضلا أن غناء «الدنيا بترقص واتقل وأحلى ونص» الذي طرحها منذ أيام قليلة.

عمرو دياب يتصدر التريند بـ«أحلى ونص»

وتصدر الفنان عمرو دياب مؤخرا التريند من خلال هاشتاج «أحلى ونص» أحدث أغاني الهضبة وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية، والذي تصدر هو الآخر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «أحلى ونص» من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، تعد الأغنية ثالث أغنياته في صيف 2021.

وتقول كلمات أغنية أحلى ونص: “لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى..طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى..لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى..طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى..أنا رأي أنت الاحلى ونص..وإن كان ع الكلام الحلو لسه التقيل ورى..لو ع اللي نعمله لا اتشاف ولا اتقرى..طب وفي حالة المقارنة مين زيك يا ترى..أنت الحلم اللي أنا راسمه بالمسطرة..سيب نفسك حبة حبة طب حته صغيرة..حقك تتقل اوي خد اه في نفسك قلم بصراحة جمالك أشهر من النار على العلم..أنا رأي أنت الأحلى ونص”.