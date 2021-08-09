/644668/برلماني-لجنة-مشتركة-من-هيئة-الأبنية-ومحافظة-الشرقية-لتجهيز-اراضي-لبناء-مدارس-حياة-كريمة-عليها

قال اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب عن محافطة الشرقية، إن اللواء يسري الديب، رئيس هيئة الابنية التعلمية، بدأ في تشكيل لجنة بالتنسيق مع الشئون القانونية بمحافظة الشرقية ، لحل مشكلة جميع قطع الاراضي التي تبرع بها الأهالي لاقامة مدارس عليها.

تعثر انشاء مدارس علي بعض الاراضي التي تبرع بها الأهالي

واكد لاشين ، أنه التقي اليوم رئيس هيئة الابنية التعليمية ، بمرافقة النائب علاء عبدالنبي ، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس وكفر صقر واولاد صقر ، لبحث مشكلة تعثر انشاء مدارس علي بعض الاراضي التي تبرع بها الأهالي لافتة المدارس لافتا الي أن اللواء يسري الديب رئيس الهيئة اثبت حرصه الكبير علي مصالح المواطنين ووعده بحل كافة المشكلات .

تشكيل لجنة مشتركة للانتهاء من جميع الاستعدادت

واوضح لاشين ، أن المشاكل التي عطلت انشاء المدارس منها ضيق مساحة الطرق التي تقع في نطاقها الاراضي حيث يصل الطريق في بعض الاماكن الي 4 متر مما يعوق نزول المعدات ، فضلا عن بعد بعض الاراضي عن المرافق العامة مثل الكهرباء والمياة مؤكدا انه سيتم حصر جميع قطع الأراضي بالمدن والقري بمراكز ابوكبير وههيا وفاقوس وكفر صقر واولاد صقر لتخصيصها لإقامة مدارس عليها لخدمة الأهالي بالمراكز.

وأشار الي أن رئيس هيئة الابنية وعد بتشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والمحافظة ، للانتهاء من جميع الاستعدادت حتي تكون تلك المدارس جاهزة للتنفيذ مع انطلاق حياة كريمة في المراكز التي لم تطبق فيها المبادرة الرئاسية حتي الآن .