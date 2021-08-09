«كانت بتعمل أكل».. احتراق عجوز داخل مطبخ شقتها في إمبابة

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لقيت ربة منزل عجوز مصرعها في إمبابة بالجيزة، اليوم الإثنين، حيث امتدت النيران لملابسها خلال إعداداها وجبة طعام بمطبخ شقتها، وأصيبت بحروق أسفرت عن مصرعها، وتم العثور عليها مفارقة الحياة داخل مسكنها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع عجوز داخل مطبخ شقتها في إمبابة

العثور على جثة عجوز بإمبابة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل عجوز مصابة بعدة حروق داخل مسكنها في إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأتضح من خلال التحريات أن الضحية خلال إعداد وجبة طعام بمطبخ شقتها، امتدت النيران لملابسها وأصيبت بحروق متفرقة بأنحاء جسدها، أدت إلى وفاتها.

تعاني من أمراض

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الضحية كانت تعاني من أمراض ولم تتمكن من تحمل الإصابة، وعثرت عليها زوجة شقيقها مفارقة الحياة، عندما توجهت للاطمئنان عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، و اللواء رجب عبد العال، اليوم الأحد، موقع حريق المركب العائم بالزمالك، لتفقد خطوات السيطرة على الحريق، والوقوف على أسباب الحادث.

تفاصيل الحريق

وكان اندلع حريق داخل عائمة نيلية بمنطقة الزمالك، ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للسيطرة على النيران.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مركبة نيلية في الزمالك، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت الاستعانة بلانشات إطفاء للسيطرة على الحريق.

ماش كهربائي

كشفت المعاينة الأولية لحريق مركب الزمالك، أن الحريق نشب فى الطابق الثانى والأخير من العائمة بسبب ماس كهربى، لزيادة الأحمال وارتفاع حرارة الجو، ما أدى لاندلاع النيران التى التهمت معظم الطابقين بالكامل، ولم ينتج عنه أى إصابات، وانتقل رجال المعمل الجنائى لإجراء المعاينة حول الحريق.