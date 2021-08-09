النائب هشام هلال لـ دوت الخليج:حزب مصر الحديثة يساند جهود الرئيس بمبادرة حياة كريمة .. والدكتور وليد دعبس شارك باجتماع رجال الأعمال

/644663/النائب-هشام-هلال-لـ-تحيا-مصرحزب-مصر-الحديثة-يساند-جهود-الرئيس-بمبادرة-حياة-كريمة--والدكتور-وليد-دعبس-شارك-باجتماع-رجال-الأعمال

أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، علي أن حزب حزب مصر الحديثة يعتبر أحد الأحزاب الداعمة للدولة المصرية والقيادة السياسية، ومن الأهداف الرئيسية له تطوير التعليم وتحقيق العدالة الإجتماعية ودعم الشباب وهي ذات الأهداف التى تعد أحد أهداف القيادة السياسية في بناء مصر الحديثة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تطوير التعليم وتحقيق العدالة الإجتماعية وتمكين الشباب بجانب العديد من الأهداف والمحاور الأخري التى تتوافق أهداف حزب مصر الحديثه معها من أجل مصر وبناءئها بشكل مختلف.

دوت الخليج ولقاء النائب هشام هلال

جاء ذلك في حواره لموقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، حيث أكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أن الحزب يستهدف أيضا الحفاظ على الدولة المصرية ومساندة القيادة السياسية، ويتم ترجمة ذلك علي أرض الواقع في مبادرة حياة كريمة والتى تعد عمل رائع سيذكره التاريخ، حيث أن هذا المشروع يمس أكثر من 50 % من حياة المصريين، وهو تحقيق فعلي للعدالة الاجتماعية للمواطنين، حيث أنها مثلت نقلة حياتية للقرى ، فالمشروع الذي يتم تحت رعاية الرئيس حياة كريمة، يعتبر رد حق وتعظيم للمواطن المصري وإعلاء له من خلال توفير حياة أدمية له، حيث انه يحسب للقيادة السياسية وجميع من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، فالدعم واجب على كل راجل مصري ورجال الاعمال أيضا لانها مشروع قومي يستهدف الريف المصري والمناطق الفقيرة...ونحن فى حزب مصر الحديثه كان رئيسه الحالي د. وليد دعبس باجتماع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برجال الأعمال الداعمين للمبادرة حيث أننا نري أن مبادرة حياة كريمة ترجمة لأهم أهداف الحزب فى تحقيق العدالة الإجتماعية.

الحديث تطرق أيضا لملفات الأمن القومي حيث أكد النائب هشام هلال بقوله:"نحن كحزب مصر الحديثة نقف خلف القيادة السياسية و قرارات الرئيس السيسي في الملف الليبي حيث أنها تمثل بعد استراتييجي للامن المصري، وبالنسبة لغزة فيوجد رابط جغرافي وتاريخي ونحن داعمين لقرارات الرئيس في دعم القطاع وإعادة اعمارها بـ 500 مليون جنيه بأيادي مصرية، وبالنسبة لسد النهضة فنحن ندعم القيادة السياسية في كل القرارات التي قد يتم اتخاذها اي كانت، لأن ملفات الامن القومي لا تقبل القسمة لأنه خطوط حمراء ليس فيها جدال".

تعقيبات النائب هشام هلال تطرق لما يتم من رفع لكفاءة البنية التحتية في كافة المجالات والأعمال التطويرية التي تشهدها قطاعات الدولة مؤكدا أن البنية التحتية حدث فيها تطور كبير لا ينكره احد من خلال رفع كفاءة الطرق والكباري ومحطانت الكهرباء والكباري، ومنظومة النقل التي شهدت تغيرر وتطوير كبير من تحديث القطارات والعربات، ودعم خطوط السكة الحديد ومشروع المونريل والقطار السريع، ولكن كان لدي تعليق حول منظومة النقل وهي عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة، وقمت بعرض هذه الإشكالية تحت قبة المجلس " ليه القطارات مش مستخدم فيها كاميرات واجهزة تتيع تتابع حركاتها وخطوط سيرها".

اللقاء تطرق أيضا لتمكين الشباب مؤكدا أن الشباب في مصر لم يحظى بفرصة من التمكين مثلما حظى بها هذه الفترة، فهو نال على التمكين في كل المجالات، ونبدأ بالتمكين داخل البرلمان حيث أن تنسيبقية شباب الأحزاب مثال قوي وكبير على التمكين الذي ناله الشباب تحت قبة المجلس، حيث أنهم شباب ناضح وواعي قادر على مواجهة التحديات وعرض أفكاره بشكل جيد.أما عن التمكين خارج البرلمان، فالشباب نال على تمكين قوي بالمناصب السياسية والقيادية بالدولة، حيث توى مناصب هامة، فنرى الأن نواب المحجافظين شباب ونرى الشباب داخل الجهات التنفيذية وكثير من المناصب الأخرى، فهذا الأمر لم يتكرر من قبل ولم يحدث ، فالتواجد أصبح لا يقتصر على مكان بل أصبحوا متوةاجدين بكل المجالات والأجهزة في الدولة.