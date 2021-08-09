/644660/بشرى-تستعد-لطرح-عمل-غنائي-جديد-بعنوان-افرح

انتهت الفنانة بشرى من تسجيل أحدث أغنياتها التي تعود بها إلى ساحة الغناء مرة أخرى بعدما تألقت بأغنية «خيوط الأمل» التي طرحتها في نهاية العام الماضي.

دوت الخليج يكشف أحدث أعمال الفنانة بشرى الغنائية

تتعاون بشرى من خلال أغنية «افرح» التي من المقرر طرحها قريبا، مع الموسيقار شاشو للمرة الثانية، وتقدم جرعة من البهجة والتفاؤل من خلال كلمات تهدف لنشر السعادة وحب الحياة، مع موسيقى تتناسب مع الأجواء الصيفي.

بشرى تصور فيلمها الجديد «معالي ماما»

استهلت الفنانة بشرى في تصوير فيلمها الجديد بعنوان «معالي ماما» منذ فترة، بإستديوهات المغربي، والمقرر طرحه مباشرًة بعد استئناف تصويره، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى، يناقش من خلاله علاقة الأم بأطفالها، خاصًة عندما تكون لديها مسئوليات فى عملها، ومن المتوقع أن يلاقي العمل إعجاب الجمهور.

فيلم «معالي ماما»، بطولة بشري، محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، والشباب نور إيهاب وسولى، وياسين ابن الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وضيف الشرف إسماعيل شرف.

وكانت قد أعتذرت الفنان داليا البحيرى عن تقديم العمل، ليلجأ صناع الفيلم لبشرى لتقديم البطولة، حيث تم التعديل على السيناريو الذى يكتبه نادر صلاح الدين، حتى يتمكن صناع الفيلم من التصوير خلال الفترة المقبلة مباشرة.

بشرى تشارك في مسلسل «الاختيار 2»

وجدير بالذكر أن الفنانة بشرى شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «الاختيار 2»، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.