/644658/بعد-رحيل-ميسي-30-ألف-مشجع-يحضرون-مباراة-برشلونة-القادمة

سمحت السلطات الأسبانية بحضور 30 ألف متفرج في أولى مبارايات لا ليجا، والتي ستكون بين فريقي برشلونة وريال سوسيداد، وستقام المباراة على ملعب الكامب نو، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي فريق برشلونة في أولى مبارياته بالدوري الأسباني أمام فريق ريال سوسيداد، والتي ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد برشلونة الكامب نو.

وبسبب انتشار فيروس كورونا، لن تحضر السعة الكاملة للملعب، وسيكتفى بـ 30 ألف مشجع فقط.

برشلونة يعلن رحيل ميسي

أعلن نادي برشلونة رحيل ميسي بشكل رسمي عن صفوف النادي الكتالوني بعد تعثر المفاوضات مع اللاعب للتجديد لصفوف النادي الكتالوني ، يأتي هذا رغم نفي وكيل اللاعب تلك الأنباء.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر تويتر أن المفاوضات مع ميسي تعثرت ولم يتم التوصل لحل مع اللاعب الأرجنتيني وبالتالي رحيل الأسطورة الأرجنتينية عن صفوف برشلونة.

وانفردت صحيفة الماركا الإسبانية بمصير ميسي عن برشلونة، حيث أكدت على رحيل الأرجنتيني قبل الإعلان الرسمي من الفريق الكتالوني، حيث كتبت: " هناك تغيير جذري في قضية ميسي، تجديد عقده مستحيل ويبدو انه خارج برشلونة أكثر من داخله".

وتابعت المجلة عن مستقبل الأرجنتيني: "ميسي ابعد من التجديد لبرشلونة اكثر من اي وقت مضى، ولابورتا يعرف ذلك".

عقد ميسي القديم مع برشلونة

انتهى عقد ميسي بالفعل مع برشلونة في ٣٠ يونيو الماضي، وكان الطرفين قد تواصلوا لمفاوضات متقدمة من أجل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لسنوات أخرى، ولكن مسير المفاوضات تغير في الساعات الأخيرة بسبب قيود الاتحاد الأسباني بخصوص سواقف الرواتب.

رسالة بيكية لميسي

وكتب بيكية: "لا شيء سيصبح كما كان أبداً، لا ملعب كامب نو ولا مدينة برشلونة ولا أنفسنا".

وتابع: "بعد أكثر من 20 عاماً في النادي ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. الحقيقة في بعض الأحيان تكون صعبة للغاية. لقد التقينا عام 2000، كان عمرنا 13 عاماً".

أجويرو يقترب من الرحيل

أكدت الصحف الأسبانية عن استياء النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق برشلونة الجديد، من إداراة الفريق الكتالوني بسبب رحيل مواطنه ليونيل ميسي عن صفوف الفريق.

ونشرت شبكة " TNT" الأرجنتينية، أن سيرجيو أجويرو غاضب بشدة من إدارة فريق برشلونة، وذلك بسبب وعدهم له باللعب رفقة مواطنه ليونيل ميسي، مما دفع اللاعب لقبول راتب مخفض من أجل اللعب رفقة ميسي، وذلك بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي.