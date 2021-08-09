عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية يتحدث لـ دوت الخليج عن زيارته للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى «فيديو وصور»

/644657/عضو-اللجنة-التنفيذية-بمنظمة-التحرير-الفلسطينية-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-زيارته-للجنة-حقوق-الإنسان-بالبرلمان-المصرى-فيديو-وصور

عبر أحمد سعيد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، عن تقديره للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضوء جهودها المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في حديثه لـ«موقع دوت الخليج» علي هامش زيارة وفد من منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسته للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، والنائب محمد سلطان، عضو اللجنة.

لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان برئاسة طارق رضوان تستقبل وفدًا فلسطينيًّا

وأكد علي أن كل الشكر للدولة المصرية بقياد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الداعم لشعب فلطسين والقضية الفلسطينية دائما وأبدا، مؤكدا علي أن لقائهم مع لجنة حقوق الإنسان تضمنت العديد من النصائح والكلمات التى ستكون إطار للاستفادة منها كونها خبرات كبيرة ومقدرة.

و أجري النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، جولة بوفد منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسة أحمد سعيد التميمي - عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني (رئيس للوفد)، وذلك بأروقة مجلس النواب المصري، وقدم شرحًا لتاريخ مجلس النواب والمتحف الخاص به.

جاء ذلك بعد لقاء لجنة حقوق الإنسان بالوفد، الذي ضم كل من أحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وحسام عوض وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وآلاء سمير مليطات مستشارة قانونية، ورزق الزعانين مستشار أول بمندوبية فلسطين، طارق فانوس مسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بسفارة فلسطين .

يشار إلي أن موقف الدولة المصرية والبرلمان المصري بغرفتيه تجاه الأزمة الفلسطينية الأخيرة كان نموذجي حيث كان خط الدفاع الأول لوقف إطلاق النيران والتنسيق بشأن جهود التنمية لقطاع غزة، وغيرها من المواقف التى كانت محط تقدير من المجتمع الدولي، وتواصل الرئيس الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأنها.