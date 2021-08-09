/644655/الكاف-يرفض-مشاركة-طلائع-الجيش-في-الكونفيدرالية-تعرف-على-البديل

أرسل الاتحاد الإفريقي خطاب رسمي لاتحاد الكرة برفضه مشاركة طلائع الجيش في بطولة الكونفيدرالية كوصيف الكأس بعد إرسال الجبلاية الرباعي المصري المشارك في البطولات الإفريقية للموسم المقبل، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

الكاف يرفض مشاركة طلائع الجيش

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن الإتحاد الإفريقي أكد أنه يجب على اتحاد الكرة إرسال أسماء أول 4 فرق في دوري الموسم الحالي ويجب إرسال أسماء الفرق الأربعة قبل إنتهاء يوم الجمعة القادم الموافق 13 أغسطس.

وبهذا ستحدد مباراة الإتحاد السكندري مع الزمالك مشاركة الإتحاد في الكونفيدرالية أو عدم مشاركته، الأمر الذي يمنح فريق بيراميدز فرصة في الإلتحاق بالكونفيدرالية الإفريقية للموسم المقبل في حالة تعثر الإتحاد السكندري أمام الفارس الأبيض.

بيراميدز يتعثر ويصعب مهمة لعبة في الكونفيدرالية

انتهت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1 -1 في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 87، وألغى الحكم محمود ناجى ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين.

عاد المهدى سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، للمشاركة مع الفريق السماوى بعد غياب 205 أيام وكانت آخر مشاركة للمهدى سليمان مع بيراميدز أمام المقاولون العرب يوم 15 يناير الماضى في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعود المهدى لحراسة مرمى الفريق السماوي عندما حل بديلا فى الشوط الثانى لشريف إكرامى.

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

بهذه النتيجة ارتقى الطلائع إلالمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.