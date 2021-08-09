أخبار مصرية

جولة لوفد منظمة التحرير الفلسطينية بأروقة مجلس النواب المصري«فيديو وصور»

0 نشر
ريمون وجيه 0 تبليغ

  • 1/16
  • 2/16
  • 3/16
  • 4/16
  • 5/16
  • 6/16
  • 7/16
  • 8/16
  • 9/16
  • 10/16
  • 11/16
  • 12/16
  • 13/16
  • 14/16
  • 15/16
  • 16/16

/644653/جولة-لوفد-منظمة-التحرير-الفلسطينية-بأروقة-مجلس-النواب-المصريفيديو-وصور

أجري النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان،  جولة بوفد منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسة أحمد سعيد التميمي - عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني       (رئيس للوفد)، وذلك بأروقة مجلس النواب المصري، وقدم شرحًا لتاريخ مجلس النواب والمتحف الخاص به.

جاء ذلك بعد لقاء لجنة حقوق الإنسان بالوفد،  الذي ضم كل من أحمد سعيد التميمي  عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني،  وحسام عوض وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وآلاء سمير مليطات مستشارة قانونية، ورزق الزعانين مستشار أول بمندوبية فلسطين، طارق فانوس مسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بسفارة فلسطين .

لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان برئاسة طارق رضوان تستقبل وفدًا فلسطينيًّا 

042da7c966.jpg

 

 

64fabce79e.jpg

 

 

8063d1afb5.jpg

 

 

af3dce2116.jpg

 

 

f449bdd3c2.jpg

 

 

2fed16d1b5.jpg

 

 

3e35651173.jpg

 

 

c552d3ba70.jpg

 

 

5ad3366c1a.jpg

 

 

c4d3e83157.jpg

 

 

4313a26f64.jpg

 

 

54508d6574.jpg

 

 

840f640bb5.jpg

 

 

2539c32a8d.jpg

 

 

577c42b381.jpg

 

 

1dcb0592f0.jpg

 

 

يشار إلي أن موقف الدولة المصرية والبرلمان المصري بغرفتيه تجاه الأزمة الفلسطينية   الأخيرة كان نموذجي حيث  كان خط الدفاع الأول لوقف إطلاق النيران والتنسيق بشأن جهود التنمية لقطاع غزة، وغيرها من المواقف التى كانت محط تقدير من المجتمع الدولي، وتواصل الرئيس الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأنها.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة لوفد منظمة التحرير الفلسطينية بأروقة مجلس النواب المصري«فيديو وصور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا