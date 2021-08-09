جولة لوفد منظمة التحرير الفلسطينية بأروقة مجلس النواب المصري«فيديو وصور»

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أجري النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، جولة بوفد منظمة التحرير الفلسطينية الخاص بدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بدولة فلسطين، برئاسة أحمد سعيد التميمي - عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني (رئيس للوفد)، وذلك بأروقة مجلس النواب المصري، وقدم شرحًا لتاريخ مجلس النواب والمتحف الخاص به.

جاء ذلك بعد لقاء لجنة حقوق الإنسان بالوفد، الذي ضم كل من أحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وحسام عوض وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وآلاء سمير مليطات مستشارة قانونية، ورزق الزعانين مستشار أول بمندوبية فلسطين، طارق فانوس مسؤول ملف التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بسفارة فلسطين . لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان برئاسة طارق رضوان تستقبل وفدًا فلسطينيًّا يشار إلي أن موقف الدولة المصرية والبرلمان المصري بغرفتيه تجاه الأزمة الفلسطينية الأخيرة كان نموذجي حيث كان خط الدفاع الأول لوقف إطلاق النيران والتنسيق بشأن جهود التنمية لقطاع غزة، وغيرها من المواقف التى كانت محط تقدير من المجتمع الدولي، وتواصل الرئيس الأمريكي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأنها.

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