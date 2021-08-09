برسالة مؤثرة أسينسيو يودع أولمبياد طوكيو «صور»

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ودع اسنسيو لاعب ريال مدريد ومنتخب اسبانيا، أولمبياد طوكيو، حيث كتب رسالة مؤثر يشكر جميع من ساهم في هذه البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:” لقد كانت تجربة لا تتكرر ولن انسى ابدا الحصول على ميدالية لاسبانيا والعيش مع جميع انواع الرياضيين كان شيئا فريدا من نوعه. شكرا لجميع اليابانيين على العلاج الذي قدمتموه لنا هذا الشهر باكمله”.

وتابع:”لقد كانت تجربة مرة واحدة في العمر لن انساها ابدا. الفوز بميدالية لاسبانيا والعيش مع كل نوع من الرياضيين كان رائعا. شكرا لجميع اليابانيين على حسن الضيافة هذا الشهر”.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

شاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل قبل طوكيو، كانت في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 38 ميدالية أولمبية، بواقع 8 ذهبية و11 فضية و19 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 8 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.