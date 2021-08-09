/644651/في-قضية-ممارسة-البغاء--تأجيل-استئناف-ريناد-عماد-لـ-12-أكتوبر
أجالت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء عبر التواصل الإجتماعي تطبيق «تيك توك»، وتضمنت مواد إباحية؛ بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، لجلسة 12 أكتوبر المقبل.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات
وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في وقت سابق بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «التيك توك»، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، تضمنت مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.
القبض على المتهمة في الدقي
وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من القبض على المتهمة «منة الله» داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلاً عن فيديوهات جنسية لها.
ممارسة الدعارة
وبمواجهة المتهمة، بالفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت المتهمة بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع المال لهن من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسهن، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وأنها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في قضية ممارسة البغاء .. تأجيل استئناف ريناد عماد لـ 12 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.