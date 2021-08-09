/644651/في-قضية-ممارسة-البغاء--تأجيل-استئناف-ريناد-عماد-لـ-12-أكتوبر

أجالت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء عبر التواصل الإجتماعي تطبيق «تيك توك»، وتضمنت مواد إباحية؛ بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، لجلسة 12 أكتوبر المقبل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في وقت سابق بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «التيك توك»، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، تضمنت مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.

القبض على المتهمة في الدقي

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من القبض على المتهمة «منة الله» داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلاً عن فيديوهات جنسية لها.

ممارسة الدعارة

وبمواجهة المتهمة، بالفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت المتهمة بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع المال لهن من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسهن، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وأنها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.