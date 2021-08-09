/644659/محاكم-الأسرة-اليوم--زوج-مأجر-شقة-لنزواته-و-أخر-مدمن-حشيش-وزواج-عرفي

شهدت محاكم الأسرة، اليوم الإثنين، العديد من قضايا الخلع والطلاق والنشوز، باختلاف الأسباب والدوافع منها الخفي وكثير معلن عنه مما تجعل الحياة بين الزوجين مستحيلة، أبطال هذه القصص أشخاصون عاديون مثلنا ولكن كتب لهم القدر أن تسجل أسماءهم وسط سجلات القضاء بسبب الخلافات الزوجية، وأبرزها «زوج مأجر شقته لنزواته و أخر مدمن مخدرات، وزواج عرفي».

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي أبرز قضايا الأسرة داخل محكمة مصر الجديدة بالقاهرة

« مأجر شقة تانية لنزواته ».. ربة منزل في دعوي خلع بمحكمة الأسرة المرج

«مأجر الشقة لنزواته».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل «سماح»، صاحبة الـ 29 عامًا، ضد زوجها«خالد»دعوي خلع بمحكمة الأسرة المرج

زواج صالونات

وروت «سماح» صاحبة الـ 29 عامًا، لمراسلة «دوت الخليج» : « تزوجت من 3 سنوات، زواج صالونات.. حيث تقدم زوجي لخطبتي عن طريق أحد أقاربي.. وخلال فترة الخطوبة لم أعلم عنه الكثير سوى أنه كان يعمل بالخارج وبعد استقراره فى القاهرة قرر عمل مشروع خاص به».

لا يحب الأطفال

واكملت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» داخل محكمة الأسرة المرج : «كنت أحلم بتكوين أسرة وأعيش مثل أي فتاة فى سني، ولكني فاجئنى يوم الزفاف.. بأنه لا يحب الأطفال، وأتفاجأت من كلامه، وكان مبرره بأن يريد الحياة من غير أطفال خصوصًا في أول الزواج، ووافقته على أساس أنها فترة بسيطة من زوجنا.. ولكن استمر هذا الوضع لسنة واثنين وبكل مرة افتح معه موضوع الإنجاب يثور ويغضب، وبآخر سنة فاض بي الكيل ولجأت لأسرته وتركت الشقة».

مأجر شقة ثانية

واضافت الزوجة لـ «دوت الخليج» : « نصحتنى صديقتي القريبة مني.. لا ربما يكون على علاقة بسيدة أخرى.. أو يكون متزوجا، سمعت بنصيحتها .. وبدأت مراقبة زوجي شهر واثنين حتى اكتشفت أنه مستأجر شقة أخرى قبل الزواج لنزواته .. ويتجمع فيها هو وأصدقائه لمقابلة السيدات ومعاشرتهن جنسيًا».

وعدنى بالتوبة والإنجاب

واختمت الزوجة لـ « دوت الخليج» : « ووجهت زوجي .. ولم ينكر ما عرفتة.. وقال لي أنه متعود على كدا أثناء عملة في الخارج.. ولم يستطع منع نفسه عن هذه النزوات بعد عودته إلى مصر مرة أخرى .. ووعدني بالتوبة والإنجاب مقابل عدم فضح أمره.. لكننى رفضت العودة له بكل الطرق.. وطلبت منه الطلاق.. ولكنه رفض وأعطاني فرصة للتفكير ورجوعي له مرة أخرى، فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده».

جوزي طلع مجنون ..حاول ينتحر

« جوزي طلع مجنون ..حاول ينتحر» ..بهذة الكلمات رفعت ربة المنزل «منار» صاحبة 30 ضد زوجها «أحمد» صاحب 38سنةدعوي خلع امام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

5 سنوات زواج

وحكت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»:« متزوجة بقالي خمس سنوات وعندي طفلين، حصل خلافات بسبب رفض زوجي العمل والاعتماد فى كل متطلبات حياتنا على والدته، التى تسكن معانا بنفس الشقة».

انقطع مصدر الدخل الوحيد

وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج»:« تحملت كل شئ من أجل ابني ولكن انقلبت حياتنا رأسا على عقب وفاه حماتي وانقطع مصدر الدخل الوحيد، وظل زوجي يعيش بحالة نفسية سيئة ودائم البكاء لفراقها وحاول الانتحار عدة مرات».

بعت كل ذهبي

واضافت مها لـ «دوت الخليج»:« فضلنا على هذا الوضع لمدة سنة ونصف اضطررت فيها لبيع كل دهبي للانفاق على المنزل وحاولت معه بكل الطرق ليخرج للبحث عن عمل لكن بلا فائدة،ولكن تدهور بنا الحال وأصبحت الديون تلاحقنا من كل جهة.

أعتدى عليا بالضرب

واختمت الزوجة لـ «دوت الخليج»:«بدأ يتعدى عليا بالضرب وزعيق لأوفر له أكل وثمن السجائر فأخدت ابني وذهبت إلى منزل أسرتي، ولجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لإقامة دعوي خلع لعدم قدرتي علي الانفاق» .

باع الشقة ورماني انا وأبني في الشارع

«باع الشقة ورماني انا وأبني في الشارع»..بهذة الكلمات رفعت ربة منزل «رباب» صاحبة الـ 28 عامًا، ضد زوجها «ممدوح» صاحب الـ 35 سنة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بعين شمس،تطلب فيها نفقة لصغيرها.

3 سنوات زواج

«وقالت الزوجة لمراسلة دوت الخليج» :« أنا متزوجه بقالي 3 سنوات وعندي طفل عمره سنة، وكنت عايشة حياة مستقرة وزوجي يلبى ليا كل متطلباتي وفى يوم انقلب حاله دون أي مقدمات.

زواج صالونات

واضافت الزوجة في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» داخل محكمة الأسرة بعين شمس:« أن زوجي ميسور الحال ويعمل في إحدى الشركات الكبرى، وكان زواجي صالونات ليس عن حب، دون تدخل من الأقارب، وكانت المشاكل التي تنشأ بيني وبين زوجي تنتهى بالصلح بمجرد العتاب».

باع الشقة

وأشارت الزوجة لـ «دوت الخليج» في تصريح خاص:«أنا فوجئت بزوجي يطلب مني التوجه إلى منزل عائلتي، وكان طلبه غريبا جدا لانه معتاد الذهاب معايا، ولبت طلبه وأقمت عند والدتي يومين، وعند عودتي إلى مسكن مرة أخري قابلني بواب العمارة وقال لي إن زوجي باع الشقة، فاندهشت وأسرعت إلى شقتي بالدور الثالث، وأتضح لي صحة كلام الحارس وأن مفتاح الشقة لا يفتح.

وأكملت« رباب» لـ «دوت الخليج»:« اتصلت على زوجي فطلب مني العودة إلى منزل والدتي لمروره بأزمة ماليه، وأنه باع شقة، وظل لمدة سنة، لا يسأل عني وعن طفله، مما جعلني أتوجه إلى محكمة الأسرة بعين شمس، لإقامة الدعوى للإنفاق على طفلي لعدم قدرتي على تلبيه طلبات».

أنا مش عايزة اتطلق ولا أخرب بيتى

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج»..«أنا مش عايزة اتطلق ولا أخرب بيتى.. بس مش عارفة جوزي بيعمل معايا كده ليه ومع أبنه الوحيد.. ومبقاش معايا فلوس اصرف عليا ولا علي أبني .. فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده لكي اتخلص من العذاب اللي أنا فيه».

« جوزي مدمن زواج عرفي».. فاتن في دعوي خلع بمحكمة الأسرة مدينة نصر

«مدمن زواج عرفي».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل «فاتن» صاحبة الـ 25 عامًا ضد زوجها «سامح»دعوى خلع أمام محكمة الأسرة مدينة نصر.

قصة حب جميلة

وقالت الزوجة لمراسلة «دوت الخليج» : « متزوجة بقالي سنتين وعندى طفلة..نشبت بيننا قصة حب جميلة أيام الخطوبة تحدث عنها الجميع.. تحملت كل ظروفه الصعبة حتى تزوجنا.. ومن هنا بدأت معاناتي الحقيقية من ضرب وإهانة طوال الوقت وبرغم ذلك تحملته، حتى تمكن زوجي من إيجاد فرصة عمل مناسبة له ليحصل منها على راتب نعيش منه حياة سعيدة».

تعاطى المخدرات

وأكملت «فاتن» في تصريح خاص لـ «دوت الخليج» : «من ساعة ما أصبحت الفلوس الكثيرة بيده.. تهدد حياتنا فبدأ يفقدها في تعاطى المخدرات، فأنقلب الحال .. ولم يكتف بذلك بل اكتشفت مؤخرًا بأنه استأجر شقة ليتزوج فيها «عرفي»، لم أصدق حتى رأيته بعينى وهو فى أحضان سيدة أخرى.. وأخبرني بأنه تزوجها «عرفي»، وسريعا تركت له المنزل واصطحبت طفلتي لمنزل والدي».

فيس بوك

واختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» : «حاول كثير من اهلي وأهله إصلاح العلاقة بيننا وبالفعل رجعت له مرة أخرى حتى أربى طفلتي في منزل به أب وأم، لكن بعد ثلاث شهور من رجوعي اكتشفت أنه تزوج من سيدة أخرى عرفي من فتاة تعرف عليها من على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، لذلك لجأت الي محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده».