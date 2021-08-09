/644672/طارق-شوقي-نتيجة-الثانوية-العامة-سوف-يتم-إعلانها-من-١٥---١٨-أغسطس

كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربيو والتعليم على صفحته الرسمية فيس بوك أن نتيجة الثانوية العامة سوف يتم إعلانها في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب او بعيد وما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعي للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر.

وزير التعليم العالي هذا واستقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين محمد منير الإسلام سفير دولة بنجلاديش بالقاهرة، بمقر الوزارة. وفى بداية اللقاء، أكد الوزير تعزيز العلاقات التى تربط بين مصر وبنجلاديش، وترحيبه بالتعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى. وخلال اللقاء، بحث الطرفان تجديد اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين، وزيادة عدد المنح المقدمة لطلاب بنجلاديش.

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