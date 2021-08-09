بتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء فى ‏تونس‏«صور»

/644656/بتوجيهات-الرئيس-السيسي-مصر-ترسل-مساعدات-طبية-ودوائية-للأشقاء-فى-تونسصور

‏ ‏ تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس‎‏ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات ‏المسلحة ، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات ‏والمحن .‏

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولى ‏محملة بأطنان من المساعدات الطبية التى تتمثل فى مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة ‏الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن ‏كاهل المواطنين التونسيين .‏

ومن جانبه أعرب الجانب التونسى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية ‏مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد ، مؤكداً على أهمية ‏تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة التونسى .‏

يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وتونس الشقيقة وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين .